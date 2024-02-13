***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi08/02/2024Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih08/02/2024Saati14:00AdresiMeşrutiyet Cad. No.71 Tepebaşı Beyoğlu / İSTANBULGündemToplantı gündemi ektedir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan Kararlar / Görüşülen Konular ekte sunulmuştur.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 8 Şubat 2024 tarihinde, belirtilen adreste gerçekleştirilmiştir.Şirket yönetim kurulu üye sayısının yedi olarak belirlenerek, diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süreleriyle sınırlı olmak üzere, Sn. Murat Akgüç' ün yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine oy birliğiyle karar verilmiştir.Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar cetveli ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249340BIST