***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi









***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 500.000.000 TL tutara kadar Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak suretiyle ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan borçlanma araçlarına ilişkin limit başvurumuz, SPK tarafından 12.11.2020 tarih ve 71/1380 sayılı toplantısında onaylanmış olup onaylanan İhraç Belgesi ve eki ile İhraççı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888481BIST