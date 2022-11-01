***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 29.09.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 01.11.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 29 Eylül 2022 tarihli açıklamasına istinaden, borçlanma aracı ihraç belgesi onayı için 1 Kasım 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075933BIST