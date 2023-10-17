***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.10.2023 21:31
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Karar Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 4 Ağustos 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararına ilişkin SPK ihraç başvurusu gerçekleştirilmemiştir. 17 Ekim 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararına ilişkin açıklamadır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.10.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulunca, 1.000.000.000 TL nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 1 yıl olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere finansman bonosu ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesi onayı için başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207334
BIST