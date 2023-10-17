***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Karar AlınmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 4 Ağustos 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararına ilişkin SPK ihraç başvurusu gerçekleştirilmemiştir. 17 Ekim 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararına ilişkin açıklamadır.Yetkili Organ Karar Tarihi 17.10.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulunca, 1.000.000.000 TL nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 1 yıl olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere finansman bonosu ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesi onayı için başvuru yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207334BIST