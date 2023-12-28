***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi VDMK İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı AlınmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 28.12.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMKSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin kaynak kuruluş olarak yer alacağı yapıda, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi'nin kurucusu olduğu Varlık Finansmanı Fonları (VFF) tarafından, 1 yıl içerisinde, 1.000.000.000 TL'ye kadar Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ("VDMK") ihraç edilmesine karar vermiştir. İlgili ihraçlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına tabidirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230331BIST