***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.12.2023 21:34
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi VDMK İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.12.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMK
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin kaynak kuruluş olarak yer alacağı yapıda, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi'nin kurucusu olduğu Varlık Finansmanı Fonları (VFF) tarafından, 1 yıl içerisinde, 1.000.000.000 TL'ye kadar Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ("VDMK") ihraç edilmesine karar vermiştir. İlgili ihraçlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına tabidir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230331
BIST