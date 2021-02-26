***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 tarihli kararıyla onaylanan 500.000.000 (Beş Yüz Milyon) TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen vadesi 20 Ağustos 2021, yıllık basit faizi %17,75 olan 100.000.000 (Yüz Milyon) TL nominal değerli 175 günlük finansman bono satış işlemleri 26.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913345BIST