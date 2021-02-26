***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2021 16:43
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 tarihli kararıyla onaylanan 500.000.000 (Beş Yüz Milyon) TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen vadesi 20 Ağustos 2021, yıllık basit faizi %17,75 olan 100.000.000 (Yüz Milyon) TL nominal değerli 175 günlük finansman bono satış işlemleri 26.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913345
BIST
18:051.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,82
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
18:057,4776
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,1249
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4854
En Düşük
7,3038
18:059,0679
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1115
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
18:05415,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,69
|Açılış
|: 415,84
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,25
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARTI
|2,53
|101.559.205
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.443.776
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|507.057
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|993.949
|% 10,00
|
|EGGUB
|224,70
|155.706.464
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.122.084
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.019.953
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.010.079
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,53
|312.606
|% -9,47
|
|THYAO
|13,53
|2.433.630.264
|% 1,05
|
|KOZAL
|129,30
|1.826.219.595
|% 0,86
|
|GARAN
|8,89
|1.818.209.670
|% -2,09
|
|PETKM
|5,24
|1.270.905.254
|% -0,76
|
|PGSUS
|89,20
|1.095.671.963
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,24
|896.430.342
|% -3,03
|
|TSKB
|1,66
|463.500.438
|% -3,49
|
|PETKM
|5,24
|1.270.905.254
|% -0,76
|
|KARSN
|4,04
|861.528.850
|% -4,49
|
|GARAN
|8,89
|1.818.209.670
|% -2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4665
|7,4751
|% 1,66
|
|Euro
|9,0505
|9,0609
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,3005
|10,3521
|% 0,31
|
|Frank
|8,1530
|8,2021
|% 0,88
|
|Riyal
|1,9714
|1,9812
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-36,90
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,51
|-0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,11
|
|B. Petrol
|65,34
|65,34
|-0,78
|