***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2021 tarihli kararıyla onaylanan 500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen vadesi 9 Eylül 2022, yıllık basit faizi %22,50 olan 200.000.000 TL nominal değerli 91 günlük finansman bonosu satış işlemleri 9 Haziran 2022 (bugün) tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036598BIST