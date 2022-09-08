***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2022 18:16
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2021 tarihli kararıyla onaylanan 500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen vadesi 5 Aralık 2022, yıllık basit faizi %20,75 olan 250.000.000 TL nominal değerli 87 günlük finansman bono satış işlemleri 8 Eylül 2022 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061676
BIST
18:053.437
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 34,60
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.420
18:0518,2489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0338
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2489
En Düşük
18,2142
18:0518,1818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0578
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
18:051.001,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,44
|Açılış
|: 1.001,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
999,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HKTM
|32,12
|291.635.988
|% 10,00
|
|UNLU
|6,93
|51.057.809
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,51
|2.779.832
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.234.068.749
|% 9,99
|
|YONGA
|26,90
|615.162
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.643.804
|% -10,00
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.388.905
|% -8,55
|
|AKSGY
|3,94
|51.463.284
|% -4,60
|
|ATAGY
|5,04
|2.231.939
|% -4,55
|
|DGNMO
|3,38
|38.095.546
|% -4,52
|
|AKBNK
|15,15
|14.641.090.326
|% -3,44
|
|YKBNK
|8,51
|12.203.565.637
|% 8,55
|
|THYAO
|73,00
|9.489.706.054
|% -2,28
|
|GARAN
|23,80
|5.385.153.876
|% -1,24
|
|EKGYO
|4,89
|5.252.315.019
|% 0,20
|
|YKBNK
|8,51
|12.203.565.637
|% 8,55
|
|EKGYO
|4,89
|5.252.315.019
|% 0,20
|
|AKBNK
|15,15
|14.641.090.326
|% -3,44
|
|ISCTR
|11,31
|4.962.010.754
|% 9,91
|
|DOHOL
|5,40
|1.489.311.577
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2372
|18,2428
|% 0,15
|
|Euro
|18,1715
|18,1817
|% -0,32
|
|Sterlin
|20,9157
|21,0206
|% -0,24
|
|Frank
|18,6778
|18,7903
|% 0,48
|
|Riyal
|4,8385
|4,8627
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-10,10
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-5,31
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.756
|6.837
|-58,00
|
|Yarım
|3.292
|3.340
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.672
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,47
|18,50
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,86
|0,04
|
|B. Petrol
|88,84
|88,84
|0,84
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MTRYO
Yüzde 4.83 oranında artışla 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 168 adet işlem
-
17:58KLKIM
Yüzde 4.33 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 221, 324 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 104, 441.00 milyon TL de
-
17:57ORMA
Yüzde 4.25 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 173 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.93 oranında artışla 119.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 954, 692 adet işlem