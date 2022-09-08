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***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.09.2022 18:16
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2021 tarihli kararıyla onaylanan 500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen vadesi 5 Aralık 2022, yıllık basit faizi %20,75 olan 250.000.000 TL nominal değerli 87 günlük finansman bono satış işlemleri 8 Eylül 2022 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061676


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Çeyrek 1.651 1.672 -15,00  
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