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***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.03.2021 11:43



***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç Fiyatı düzeltilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.10.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 8,5103
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,5719
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTCEF82118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.11.2020
Satışa Başlanma Tarihi 25.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,92157
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2020 tarihli kararıyla onaylanan 500.000.000 (Beş Yüz Milyon) TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen, vadesi 20 Ağustos 2021, yıllık basit faizi %17,75 olan 100.000.000 (Yüz Milyon) TL nominal değerli 175 günlük finansman bonosu satış işlemleri, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile tamamlanmış olup kıymetin yatırımcı hesaplarına virmanı 26.02.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914745


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