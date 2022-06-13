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***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.06.2022 20:07
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçe


***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.10.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,6096
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,4726
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTCEF92216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.12.2021
Satışa Başlanma Tarihi 09.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 10.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 0,94688
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.09.2022
Kayıt Tarihi 08.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 200.000.000

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. UZUN VADELİ: AA (Trk) KISA VADELİ: A-1+ GÖRÜNÜM: Durağan 29.11.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2021 tarihli kararıyla onaylanan 500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen, vadesi 9 Eylül 2022, yıllık basit faizi %22,50 olan 200.000.000 TL nominal değerli 91 günlük finansman bonosu satış işlemleri, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile tamamlanmış olup kıymetin yatırımcı hesaplarına virmanı 10 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037030


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