***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 200.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 09.09.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,6096Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,5Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,4726Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTCEF92216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.12.2021Satışa Başlanma Tarihi 09.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 09.06.2022Vade Başlangıç Tarihi 10.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraç Fiyatı 0,94688Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.09.2022Kayıt Tarihi 08.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 200.000.000Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. UZUN VADELİ: AA (Trk) KISA VADELİ: A-1+ GÖRÜNÜM: Durağan 29.11.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2021 tarihli kararıyla onaylanan 500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen, vadesi 9 Eylül 2022, yıllık basit faizi %22,50 olan 200.000.000 TL nominal değerli 91 günlük finansman bonosu satış işlemleri, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile tamamlanmış olup kıymetin yatırımcı hesaplarına virmanı 10 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037030BIST