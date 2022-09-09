***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 30.12.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 250.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 250.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Şİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 05.12.2022Vade (Gün Sayısı) 87Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,9459Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,4499Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFTCEFA2219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.12.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 08.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 08.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 09.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 250.000.000İhraç Fiyatı 0,95287Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.12.2022Kayıt Tarihi 02.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.12.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 250.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş UZUN VADELİ: AA (Trk) KISA VADELİ: A-1+ GÖRÜNÜM: Durağan 29.11.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2021 tarihli kararıyla onaylanan 500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen vadesi 5 Aralık 2022, yıllık basit faizi %20,75 olan 250.000.000 TL nominal değerli 87 günlük finansman bono satış işlemleri 8 Eylül 2022 tarihinde Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile tamamlanmış olup kıymetin yatırımcı hesaplarına virmanı 9 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062161BIST