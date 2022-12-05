***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









023 07.03.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.03.2023 06.03.2023 07.03.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş UZUN VADELİ: AA (Trk) KISA VADELİ: J1+ GÖRÜNÜM: Durağan 21.11.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun gördüğü 1.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 7 Mart 2023 vadeli, yıllık basit faizi %23,50 olan 250.000.000 TL nominal tutarlı kuponlu finansman bonosu ihracı gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084553BIST