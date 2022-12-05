***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.12.2022 21:22
023 07.03.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.03.2023 06.03.2023 07.03.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş UZUN VADELİ: AA (Trk) KISA VADELİ: J1+ GÖRÜNÜM: Durağan 21.11.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun gördüğü 1.000.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 7 Mart 2023 vadeli, yıllık basit faizi %23,50 olan 250.000.000 TL nominal tutarlı kuponlu finansman bonosu ihracı gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084553
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,20
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5918,6445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:5919,6140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0652
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6388
En Düşük
19,5266
17:591.062,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,17
|Açılış
|: 1.062,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMKEL
|5,17
|28.990.579
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.541.980
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.352.459
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|106.293.221
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|314.232.891
|% 9,99
|
|ERCB
|101,70
|105.349.549
|% -10,00
|
|SNICA
|35,10
|1.449.794.963
|% -10,00
|
|SASA
|108,00
|755.700.674
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|370.101.748
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.794.459
|% -9,98
|
|THYAO
|138,60
|14.530.361.131
|% 8,03
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ASELS
|49,78
|6.147.435.546
|% 5,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,15
|3.296.116.709
|% -2,78
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|TSKB
|4,01
|1.013.268.917
|% -0,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6258
|18,6419
|% 0,02
|
|Euro
|19,5827
|19,6155
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,6852
|22,7990
|% 0,26
|
|Frank
|19,7124
|19,8312
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% -0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|8,02
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.063
|3,80
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.126
|7.194
|26,00
|
|Yarım
|3.456
|3.517
|12,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.758
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|13,43
|13,45
|0,13
|
|B. Petrol
|83,54
|83,54
|0,51
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 461 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 753, 527 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.26 ) 4, 347