***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.05.2021 14:53
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 1.000.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937447
BIST
17:391.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.458
En Düşük
1.442
17:398,3858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0296
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
17:3910,2509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0084
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
17:39507,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,86
|Açılış
|: 507,23
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler17:39
|TRILC
|42,90
|113.756.364
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.512.306
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.660.875
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.147.221
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.940.495
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|22.750.373
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.741.784
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|SAYAS
|28,64
|33.382.837
|% -7,13
|
|FRIGO
|22,68
|36.383.688
|% -7,05
|
|GARAN
|8,12
|1.188.088.589
|% -0,49
|
|EREGL
|19,21
|725.565.791
|% 2,67
|
|FENER
|33,50
|716.660.370
|% 6,62
|
|ASELS
|15,46
|702.739.437
|% 2,05
|
|KRDMD
|8,07
|677.784.264
|% 0,50
|
|GARAN
|8,12
|1.188.088.589
|% -0,49
|
|TSKB
|1,41
|188.989.875
|% 2,92
|
|YKBNK
|2,16
|271.639.460
|% 0,00
|
|KARSN
|4,97
|580.462.687
|% 2,69
|
|EKGYO
|1,99
|195.125.387
|% 1,53
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3837
|8,3858
|% -0,35
|
|Euro
|10,2453
|10,2509
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,8289
|11,8883
|% -0,37
|
|Frank
|9,3136
|9,3698
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2286
|2,2398
|% -0,39
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|3,30
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|12,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|11,14
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,39
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,82
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|0,04
|
|B. Petrol
|67,75
|67,75
|1,40
|
Seans Raporu
17:39
daha fazla
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, PETKM, DOHOL
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 86 artarak (% 0.39 ) 1, 261
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, SEYKM, SAMAT, SONME, TDGYO, TRILC, BASCM
-
17:48
TRILC, TIRE, SAMAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:48
UMPAS, KUTPO, SAYAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında