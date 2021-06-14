***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.06.2021 16:44
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Kurumsal İletişim Kurumsal İletişim 0850 201 11 11 info@financell.com.tr - -
Özberk ÇETİNKAYA Finans Direktörü 01.02.2019 - ozberk.cetinkaya@turkcell.com.tr
Emre SEL Kıdemli Finansal Kontrol Uzmanı 15.03.2016 0532 210 74 76 emre.sel@turkcell.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942217
BIST
18:051.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,61
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.451
18:058,4067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0125
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,4108
En Düşük
8,3031
18:0510,1962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0330
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1984
En Düşük
10,0527
18:05503,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,12
|Açılış
|: 503,64
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|3,96
|377.437.863
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,75
|46.991.483
|% 10,00
|
|KUTPO
|35,38
|188.729.013
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,78
|86.977.280
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|652.720
|% 9,91
|
|TKURU
|142,00
|2.477.664
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.926.085
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|5.477.717
|% -9,81
|
|MZHLD
|46,00
|3.083.280
|% -8,18
|
|YAYLA
|3,97
|9.686.914
|% -7,24
|
|THYAO
|14,62
|1.664.997.985
|% 0,21
|
|GARAN
|8,36
|939.630.451
|% -1,18
|
|FENER
|37,92
|703.620.240
|% 1,12
|
|EREGL
|19,43
|566.776.016
|% 1,20
|
|EKGYO
|2,18
|556.920.094
|% -1,80
|
|EKGYO
|2,18
|556.920.094
|% -1,80
|
|YKBNK
|2,25
|534.181.595
|% -0,88
|
|THYAO
|14,62
|1.664.997.985
|% 0,21
|
|GARAN
|8,36
|939.630.451
|% -1,18
|
|GSRAY
|3,96
|377.437.863
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4043
|8,4067
|% 0,15
|
|Euro
|10,1915
|10,1962
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,8227
|11,8820
|% 0,13
|
|Frank
|9,3037
|9,3598
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2334
|2,2446
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-13,46
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,92
|27,94
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|0,00
|
|B. Petrol
|73,40
|73,40
|0,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 83 artarak (% 0.25 ) 1, 566
-
17:58XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 12, 303.00 milyon TL de
-
17:58KLMSN
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 909, 640 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 969, 611 adet işlem
-
17:55RYSAS
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 766, 020 adet işlem