***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoKurumsal İletişim Kurumsal İletişim 0850 201 11 11 info@financell.com.tr - -Özberk ÇETİNKAYA Finans Direktörü 01.02.2019 - ozberk.cetinkaya@turkcell.com.trEren KÜÇÜKKAYA Kıdemli Finansal Kontrol Uzmanı 07.12.2020 0532 210 23 98 eren.kucukkaya@turkcell.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu başta olmak üzere, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve BDDK'nın düzenlemeleri uyarınca, her türlü mal ve hizmet alımı için kredi vererek finansman sağlamak ve 26.11.2015 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTurkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Ödeme Hizmetleri 7875000 7.159.162,50 TRY 90,91 Bağlı OrtaklıkTurkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta Aracılık Hizmetleri 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTurkcell Dijital Sigorta A.Ş. Dijitale ve Yenilikçi Teknolojilere Dayalı Sigortacılık Hizmetleri 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064255BIST