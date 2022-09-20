***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.09.2022 15:34
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Kurumsal İletişim Kurumsal İletişim 0850 201 11 11 info@financell.com.tr - -
Özberk ÇETİNKAYA Finans Direktörü 01.02.2019 - ozberk.cetinkaya@turkcell.com.tr
Eren KÜÇÜKKAYA Kıdemli Finansal Kontrol Uzmanı 07.12.2020 0532 210 23 98 eren.kucukkaya@turkcell.com.tr
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu başta olmak üzere, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve BDDK'nın düzenlemeleri uyarınca, her türlü mal ve hizmet alımı için kredi vererek finansman sağlamak ve 26.11.2015 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Ödeme Hizmetleri 7875000 7.159.162,50 TRY 90,91 Bağlı Ortaklık
Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta Aracılık Hizmetleri 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Turkcell Dijital Sigorta A.Ş. Dijitale ve Yenilikçi Teknolojilere Dayalı Sigortacılık Hizmetleri 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064255
BIST