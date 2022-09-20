Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.09.2022 15:34
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Kurumsal İletişim Kurumsal İletişim 0850 201 11 11 info@financell.com.tr - -
Özberk ÇETİNKAYA Finans Direktörü 01.02.2019 - ozberk.cetinkaya@turkcell.com.tr
Eren KÜÇÜKKAYA Kıdemli Finansal Kontrol Uzmanı 07.12.2020 0532 210 23 98 eren.kucukkaya@turkcell.com.tr

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu başta olmak üzere, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve BDDK'nın düzenlemeleri uyarınca, her türlü mal ve hizmet alımı için kredi vererek finansman sağlamak ve 26.11.2015 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. Ödeme Hizmetleri 7875000 7.159.162,50 TRY 90,91 Bağlı Ortaklık
Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta Aracılık Hizmetleri 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Turkcell Dijital Sigorta A.Ş. Dijitale ve Yenilikçi Teknolojilere Dayalı Sigortacılık Hizmetleri 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064255


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:433.234
Değişim :  1,08% |  34,63
Açılış :  3.221  
Önceki Kapanış :  3.200  
En Yüksek
3.280 En Düşük
3.150
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HDFGS 2,75 83.991.095 % 10,00  
HKTM 37,44 74.766.255 % 9,99  
PINSU 8,84 93.068.241 % 9,95  
ZOREN 3,60 495.879.830 % 9,76  
BIOEN 12,86 227.898.141 % 9,73  
daha fazla
16:41 Alış Satış %  
Dolar 18,3054 18,3182 % 0,13  
Euro 18,2888 18,2994 % -0,17  
Sterlin 20,7971 20,9014 % -0,11  
Frank 18,8741 18,9878 % 0,05  
Riyal 4,8533 4,8777 % 0,22  
daha fazla
16:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.663 1.664 -12,49  
Altın Gr. 981 981 -3,43  
Cumhuriyet 6.651 6.752 10,00  
Tam 6.662 6.757 -32,00  
Yarım 3.246 3.291 -15,00  
Çeyrek 1.628 1.646 -8,00  
Gümüş.Ons 19,13 19,16 -0,41  
Gümüş Gr. 11,32 11,34 -0,16  
B. Petrol 91,45 91,45 -0,55  
Seans Raporu 16:41
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru