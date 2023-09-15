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***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.09.2023 18:50
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SERKAN ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.08.2018 İcrada Görevli Değil 08.08.2018'den beri YK üyesi Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Bilgi ve İletişim Teknolojilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı. Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcilikleri bulunmaktadır. Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi -
KADRİ ÖZDAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.06.2019 İcrada Görevli Değil 17.06.2019'dan beri YK üyesi Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi -
KAMİL KALYON Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.03.2023 İcrada Görevli Değil 01.03.2023'den beri YK Üyesi. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Finans Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten).Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcilikleri bulunmaktadır. Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi -
ZEYNEL KORHAN BİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 10.06.2020 İcrada Görevli 10.06.2020'den beri YK üyesi ve Genel Müdür Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcilikleri bulunmaktadır. Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ZEYNEL KORHAN BİLEK Genel Müdür Yönetici YK üyesi ve Genel Müdür
YUNUS ŞENER Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yönetici
NURİ YILMAZ Kredi Stratejileri, Sahteciliğin Önlenmesi ve İş Zekası Direktörü Yönetici
ÖNCÜ KILIÇ İç Sistemler ve Yasal Uyum Direktörü Avukat
MERVE ARIKAN KAPTAN Ticari Yönetim Direktörü Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195478


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