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***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.02.2024 20:18
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ŞENOL KAZANCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 13.12.2023 İcrada Görevli Değil 13.12.2023'den beri YK üyesi Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil
ALİ TAHA KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.12.2023 İcrada Görevli Değil 13.12.2023'den beri YK üyesi Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil
KAMİL KALYON Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.03.2023 İcrada Görevli Değil 01.03.2023'den beri YK Üyesi. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Finans Genel Müdür Yardımcısı.Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcilikleri bulunmaktadır. Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - -
KADRİ ÖZDAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 17.06.2019 İcrada Görevli Değil 17.06.2019'dan beri YK üyesi Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - -
MUSTAFA DEMİRHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.12.2023 İcrada Görevli Değil 28.12.2023'den beri YK Üyesi Hayır 0 Bağımsız Üye Değil
ZEYNEL KORHAN BİLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 10.06.2020 İcrada Görevli 10.06.2020'den beri YK üyesi ve Genel Müdür Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcilikleri bulunmaktadır. Evet 0 - Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249336


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