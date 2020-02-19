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***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

19.02.2020 23:08
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***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/02/2020
Karar Sayısı
2020/3
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI
a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış 19 Şubat 2020 tarih ve 2020/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ara dönem konsolide finansal tablolarının ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, anılan tebliğ uyarınca hazırlanmış ara dönem konsolide finansal tablolarının ve faaliyet raporunun şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Osman YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi
Özberk ÇETİNKAYA   Serkan ÖZTÜRK Adem DUMAN
    Finans Direktörü Yönetim Kurulu Üyesi   Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820205


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Sterlin 7,8403 7,8796 % -0,30  
Frank 6,1605 6,1976 % 0,20  
Riyal 1,6177 1,6258 % 0,30  
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Altın Gr. 315 315 2,29  
Cumhuriyet 2.078 2.110 19,00  
Tam 2.068 2.120 18,94  
Yarım 999 1.025 9,16  
Çeyrek 501 513 4,58  
Gümüş.Ons 18,39 18,44 -0,05  
Gümüş Gr. 3,61 3,62 0,06  
B. Petrol 59,06 59,06 1,31  
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