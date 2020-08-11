***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
11.08.2020 22:35
***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/08/2020
Karar Sayısı
2020/16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış 11 Ağustos 2020 tarih ve 2020/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ara dönem konsolide finansal tablolarının ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, anılan tebliğ uyarınca hazırlanmış ara dönem konsolide finansal tablolarının ve faaliyet raporunun şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, Osman YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi Özberk ÇETİNKAYA Serkan ÖZTÜRKZ. Korhan BİLEK Finans DirektörüYönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868210
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
|| 34,53
|Açılış
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1.112
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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7,3506
En Düşük
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18:058,4705
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -0,1452
|Açılış
|: 8,5050
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|Önceki Kapanış
|: 8,6050
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8,6397
En Düşük
8,4402
18:05445,70
En Yüksek
|Değişim
|: -6,84%
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|Açılış
|: 445,70
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|Önceki Kapanış
|: 478,45
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478,90
En Düşük
443,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|KUTPO
|31,46
|25.681.991
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|1.890.939
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|248.388
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|60.075.543
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|5.145.089
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.316.771
|% -9,96
|
|GLRYH
|18,18
|122.809.555
|% -9,28
|
|ISATR
|242.000,00
|242.000
|% -9,06
|
|THYAO
|11,61
|2.178.844.230
|% 9,94
|
|ASELS
|18,10
|1.835.766.397
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|523.278.605
|% 5,39
|
|AKBNK
|5,07
|1.201.857.248
|% 6,51
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2013
|7,2053
|% -1,80
|
|Euro
|8,4340
|8,4705
|% -1,69
|
|Sterlin
|9,3778
|9,4248
|% -1,95
|
|Frank
|7,8247
|7,8718
|% -1,96
|
|Riyal
|1,9157
|1,9253
|% -1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-110,39
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-32,23
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,97
|-4,19
|
|Gümüş Gr.
|5,88
|5,88
|-1,00
|
|B. Petrol
|44,52
|44,52
|-0,47
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Seans Raporu
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