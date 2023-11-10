***FNHOL*** FİNA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***FNHOL*** FİNA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 4.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2023 tarih ve 66/1446 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Başvuru Formu, Onaylı İhraç Belgesi ve 31.12.2022 tarihli Bağımsız Denetim Raporu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,FİNA HOLDİNG A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216962BIST