***FNHOL*** FİNA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
10.11.2023 14:45
***FNHOL*** FİNA HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 4.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2023 tarih ve 66/1446 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Başvuru Formu, Onaylı İhraç Belgesi ve 31.12.2022 tarihli Bağımsız Denetim Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
FİNA HOLDİNG A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216962
BIST
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15:017.818
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -23,09
|Açılış
|: 7.838
|
|Önceki Kapanış
|: 7.841
|
7.785
En Yüksek
7.855
15:0128,5868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1236
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,7390
En Düşük
28,4076
15:0130,5300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0899
|Açılış
|: 30,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0313
En Düşük
30,3321
15:011.789,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.789,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
|
1.810,64
En Düşük
1.785,96
BIST En Aktif Hisseler15:01
|IHLGM
|1,54
|87.953.172
|% 10,00
|
|ARENA
|26,42
|56.667.671
|% 9,99
|
|BYDNR
|35,06
|57.116.891
|% 9,97
|
|ARDYZ
|25,14
|263.997.821
|% 9,97
|
|SANEL
|17,42
|5.550.976
|% 9,97
|
|ISBTR
|640.712,50
|2.015.708
|% -10,00
|
|AVTUR
|9,50
|7.334.304
|% -9,95
|
|EUKYO
|13,02
|9.766.203
|% -9,90
|
|EMNIS
|120,20
|1.525.467
|% -8,94
|
|TETMT
|2.500,00
|8.755.890
|% -8,76
|
|THYAO
|229,90
|3.764.602.438
|% -0,13
|
|REEDR
|26,18
|2.839.402.174
|% 7,21
|
|TUPRS
|151,00
|2.169.110.816
|% 0,27
|
|EREGL
|37,94
|1.591.615.284
|% 1,12
|
|ISCTR
|20,14
|1.451.957.783
|% 0,40
|
|IHLAS
|1,26
|165.185.316
|% 6,78
|
|EKGYO
|6,90
|828.357.270
|% 1,02
|
|ZOREN
|5,26
|597.260.766
|% -1,68
|
|REEDR
|26,18
|2.839.402.174
|% 7,21
|
|MHRGY
|5,76
|447.455.318
|% 3,97
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5525
|28,5868
|% 0,43
|
|Euro
|30,5181
|30,5300
|% 0,30
|
|Sterlin
|34,7698
|34,9442
|% 0,27
|
|Frank
|31,5540
|31,7440
|% 0,57
|
|Riyal
|7,5933
|7,6313
|% 0,36
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,47
|22,51
|% 0,66
|
|Platin
|854,10
|856,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,70
|960,11
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,89
|80,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.947,71
|1.948,03
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
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15:16MERIT
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 77.40 lira fiyatla işlem gören hissede 419, 477 adet işlem
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15:15EPLAS
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 060, 481 adet işlem
-
15:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ENKAI, ALARK, EREGL
-
15:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 2 kaybederek (% -0.49 ) 6, 783
-
15:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARDYZ, PKENT, ARENA, KLNMA, SNPAM, SANEL, ARASE, IHGZT, IHLGM, GRTRK