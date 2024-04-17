***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarFoneva Portföy Yönetimi A.Ş. Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Görüşü 31.12.2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273867BIST