***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
17.04.2024 17:13
***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Foneva Portföy Yönetimi A.Ş. Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Görüşü 31.12.2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273867
BIST
'
17:449.559
En Düşük
|Değişim
|: 0,12%
|| 11,33
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.504
En Yüksek
9.717
17:4432,5118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0603
|Açılış
|: 32,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
17:4434,6278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0830
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
17:442.502,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,58
|Açılış
|: 2.501,72
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler17:44
|ATSYH
|52,25
|5.024.941
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|131.597.990
|% 9,99
|
|ATATP
|142,00
|229.067.301
|% 9,99
|
|KTLEV
|155,20
|289.389.575
|% 9,99
|
|DOBUR
|188,50
|52.804.459
|% 9,98
|
|DITAS
|20,88
|52.780.869
|% -10,00
|
|GRNYO
|10,45
|309.567.436
|% -9,99
|
|CELHA
|41,62
|84.671.558
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,76
|377.079.623
|% -9,98
|
|OYAYO
|38,70
|5.406.989
|% -9,87
|
|THYAO
|298,00
|8.642.157.804
|% 0,34
|
|YKBNK
|30,56
|5.295.250.524
|% 1,87
|
|ISCTR
|12,30
|4.413.720.917
|% 1,15
|
|AKBNK
|56,30
|4.363.160.788
|% 0,81
|
|TUPRS
|186,00
|4.062.625.183
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,30
|4.413.720.917
|% 1,15
|
|ZOREN
|5,86
|1.991.414.571
|% 2,45
|
|ENTRA
|14,20
|3.666.931.178
|% -4,38
|
|EKGYO
|10,24
|2.022.352.277
|% -4,30
|
|YKBNK
|30,56
|5.295.250.524
|% 1,87
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5077
|32,5118
|% 0,19
|
|Euro
|34,6154
|34,6278
|% 0,24
|
|Sterlin
|40,4759
|40,6788
|% 0,29
|
|Frank
|35,6098
|35,7883
|% 0,10
|
|Riyal
|8,6613
|8,7047
|% 0,03
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,64
|28,67
|% 0,66
|
|Platin
|953,06
|954,48
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.039,33
|1.041,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,02
|89,02
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.390,68
|2.391,08
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:44
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