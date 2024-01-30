***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü DEĞİŞKENFonun Süresi SÜRESİZPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıFONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk Değeriİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAyazağa Mah. Mimar Sinan Sk. Seba Office No: 21D İç Kapı No: 70 Sarıyer/İstanbul 0212 706 33 44 0212 706 33 45 info@foneva.coBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaKadir Aygün Direktör 0212 706 33 44 kadir.aygun@foneva.cohttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243573BIST