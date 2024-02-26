***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.02.2024 14:13
***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYFNVP00011
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251882
BIST
'
14:379.372
En Düşük
|Değişim
|: -0,02%
|| -2,20
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.319
En Yüksek
9.450
14:3731,1222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0831
|Açılış
|: 31,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0180
14:3733,8220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1994
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
14:372.033,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,20
|Açılış
|: 2.033,41
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.028,08
BIST En Aktif Hisseler14:37
|KLSER
|82,50
|605.290.561
|% 10,00
|
|LMKDC
|21,56
|8.786.562
|% 10,00
|
|ALCTL
|149,60
|221.758.717
|% 10,00
|
|KTLEV
|119,90
|366.447.192
|% 10,00
|
|NETAS
|86,35
|155.836.852
|% 10,00
|
|BRMEN
|5,02
|1.167.651
|% -7,04
|
|ARASE
|71,65
|587.618.946
|% -6,46
|
|UZERB
|233,50
|3.244.825
|% -6,19
|
|ISBTR
|535.010,00
|1.605.025
|% -6,14
|
|GEDZA
|31,52
|136.796.818
|% -5,23
|
|THYAO
|286,00
|7.750.225.642
|% -0,17
|
|BORSK
|54,85
|4.520.072.936
|% 6,30
|
|MIATK
|77,10
|4.166.595.700
|% 9,99
|
|ASTOR
|132,90
|4.032.274.472
|% 6,32
|
|ISCTR
|28,40
|4.030.283.283
|% -1,18
|
|ZOREN
|5,79
|877.670.210
|% -2,20
|
|ISCTR
|28,40
|4.030.283.283
|% -1,18
|
|EKGYO
|11,39
|1.510.124.236
|% -2,06
|
|AKFGY
|2,44
|246.981.606
|% -2,40
|
|TSPOR
|1,84
|170.919.376
|% 2,22
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1173
|31,1222
|% 0,27
|
|Euro
|33,7975
|33,8220
|% 0,59
|
|Sterlin
|39,3831
|39,5806
|% 0,45
|
|Frank
|35,2577
|35,4701
|% 0,49
|
|Riyal
|8,2735
|8,3150
|% 0,27
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,50
|22,52
|% 0,66
|
|Platin
|887,59
|890,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|963,23
|966,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,54
|80,54
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,22
|2.031,57
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:37
daha fazla
-
14:53ISGYO
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 823, 904 adet işlem
-
14:52MEPET
Yüzde 7.68 oranında artışla 14.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 251, 543 adet işlem
-
14:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -46, 19 kaybederek (% -0.46 ) 9, 914
-
14:51
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, TRKCM, ISCTR
-
14:51XU100
Endeks 9, 366 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 85, 768.00 milyon TL de