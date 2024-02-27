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***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.02.2024 12:15
***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu İstanbul Takas ve Saklama Bankasıu A.Ş.
Değerleme Kuruluşları GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 10 YIL

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-12:30 FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 Nemalandırma Yok

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00575 2,1 20

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Kadir AYGÜN 19.06.2023 28 DÜZEY 3-TÜREV ARAÇLAR

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tansu SESLİ 01.02.2024 FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ 15 DÜZEY 3-TÜREV ARAÇLAR

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sk. Seba Office No: 21D İç Kapı No: 70 Sarıyer/İstanbul 0212 706 33 44 0212 706 33 45 info@foneva.co

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Kadir AYGÜN Direktör 0212 706 33 44 kadir.aygun@foneva.co




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252230


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 11.999,80  
PATEK 99,55 26.482.191 % 10,00  
FONET 30,14 246.697.590 % 10,00  
BRKVY 165,00 135.021.431 % 10,00  
EDATA 33,00 240.188.139 % 10,00  
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Sterlin 39,3793 39,5768 % 0,13  
Frank 35,2618 35,4742 % 0,20  
Riyal 8,2856 8,3272 % 0,23  
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14:06 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,63 22,65 % 0,66  
Platin 891,08 892,09 % 0,66  
Paladyum 968,31 972,18 % 0,66  
Brent Pet. 81,48 81,48 % 0,66  
Altın Ons 2.036,58 2.036,93 % 0,66  
Seans Raporu 14:06
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