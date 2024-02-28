***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.02.2024 09:21
***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon ağırlıklı olarak büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurt dışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Ayrıca, strateji gereği birden fazla girişim şirketine de yatırım yapabilir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ve diğer girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma payları ile girişim şirketi niteliğindeki halka açık şirketlerin borsada işlem görmeyen paylarına yatırım yapabilirler.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252510
BIST
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10:369.152
En Düşük
|Değişim
|: -0,30%
|| -27,66
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.111
En Yüksek
9.185
10:3631,1833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0396
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3872
En Düşük
31,0687
10:3633,7793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0292
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0887
En Düşük
33,7251
10:362.033,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,94
|Açılış
|: 2.033,96
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.029,22
BIST En Aktif Hisseler10:36
|YAYLA
|17,27
|35.302.392
|% 10,00
|
|EDATA
|36,30
|75.488.254
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|22.105.110
|% 10,00
|
|PATEK
|109,50
|1.190.526.408
|% 9,99
|
|LMKDC
|26,06
|30.246.643
|% 9,96
|
|SELEC
|56,75
|61.247.069
|% -6,97
|
|FMIZP
|331,00
|35.173.701
|% -6,56
|
|KBORU
|174,10
|96.182.991
|% -5,69
|
|YONGA
|88,00
|769.120
|% -5,38
|
|ARDYZ
|56,40
|112.137.477
|% -5,21
|
|EREGL
|46,64
|2.561.400.844
|% -0,68
|
|THYAO
|279,25
|1.383.129.547
|% -0,36
|
|PATEK
|109,50
|1.190.526.408
|% 9,99
|
|REEDR
|67,25
|932.343.628
|% -3,79
|
|KCAER
|61,85
|843.238.791
|% -4,92
|
|ZOREN
|5,49
|352.440.894
|% 2,04
|
|EKGYO
|11,16
|468.950.197
|% -1,24
|
|HALKB
|15,48
|491.128.717
|% 0,78
|
|YKBNK
|23,02
|562.841.300
|% -0,95
|
|PETKM
|24,20
|456.887.103
|% 0,92
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1812
|31,1833
|% 0,13
|
|Euro
|33,7744
|33,7793
|% -0,09
|
|Sterlin
|39,3167
|39,5138
|% -0,15
|
|Frank
|35,2481
|35,4604
|% -0,06
|
|Riyal
|8,2886
|8,3302
|% 0,12
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,33
|22,35
|% 0,66
|
|Platin
|884,27
|885,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|925,98
|928,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,23
|82,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,37
|2.028,77
|% 0,66
|