***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.04.2024 10:51
***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,001007 0,3675
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273382
BIST
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12:599.650
En Düşük
|Değişim
|: 1,06%
|| 101,58
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.617
En Yüksek
9.717
12:5932,5365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0850
|Açılış
|: 32,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
12:5934,6854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1406
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
12:592.503,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 16,62
|Açılış
|: 2.503,05
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler12:59
|ATSYH
|52,25
|667.500
|% 10,00
|
|SELGD
|58,30
|33.930.352
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|83.390.107
|% 9,99
|
|DAGHL
|21,04
|13.837.977
|% 9,98
|
|SNICA
|38,78
|262.038.417
|% 9,98
|
|CELHA
|41,62
|71.603.211
|% -9,99
|
|ENSRI
|30,16
|146.974.850
|% -6,34
|
|AKYHO
|8,08
|195.652.310
|% -6,26
|
|GRNYO
|11,02
|202.216.949
|% -5,08
|
|SOKM
|59,80
|870.596.089
|% -4,85
|
|THYAO
|300,50
|4.335.648.563
|% 1,18
|
|YKBNK
|30,58
|2.628.592.025
|% 1,93
|
|AKBNK
|57,50
|2.285.182.439
|% 2,95
|
|ISCTR
|12,29
|2.102.654.281
|% 1,07
|
|ENTRA
|14,23
|2.031.929.475
|% -4,18
|
|ZOREN
|5,92
|1.357.257.948
|% 3,50
|
|ISCTR
|12,29
|2.102.654.281
|% 1,07
|
|ENTRA
|14,23
|2.031.929.475
|% -4,18
|
|EKGYO
|10,30
|1.212.800.665
|% -3,74
|
|YKBNK
|30,58
|2.628.592.025
|% 1,93
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5314
|32,5375
|% 0,27
|
|Euro
|34,6685
|34,6785
|% 0,39
|
|Sterlin
|40,5359
|40,7391
|% 0,44
|
|Frank
|35,6856
|35,8645
|% 0,31
|
|Riyal
|8,6688
|8,7123
|% 0,12
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,46
|28,49
|% 0,66
|
|Platin
|957,69
|958,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,88
|1.026,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,19
|89,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.389,16
|2.389,55
|% 0,66
|