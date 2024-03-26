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***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

26.03.2024 10:51
***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

26/03/2024 tarih ve E-12233903-320.01.01-51842 sayılı  Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile katılma paylarının ihracına izin verilen Foneva Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ihraç belgesi ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262365


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