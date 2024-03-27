***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar22/03/2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-51779 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile katılma paylarının ihracına izin verilen Foneva Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahnamesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263062BIST