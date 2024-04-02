***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.04.2024 14:09
***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucu ve Yönetici Ünvanı Güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265614
BIST
'
16:579.095
En Düşük
|Değişim
|: -0,68%
|| -62,62
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.094
En Yüksek
9.266
16:5732,0960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0825
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
31,9689
16:5734,6178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0580
|Açılış
|: 34,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
16:572.333,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,32
|Açılış
|: 2.333,73
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.347,09
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler16:57
|TDGYO
|12,10
|65.398.153
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|41.722.320
|% 10,00
|
|SKBNK
|4,51
|308.114.209
|% 10,00
|
|FMIZP
|371,25
|105.250.781
|% 10,00
|
|BRMEN
|6,93
|1.486.445
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|118.473.127
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|369.318.023
|% -10,00
|
|SELVA
|15,35
|402.643.016
|% -9,97
|
|PEKGY
|11,21
|653.437.523
|% -9,96
|
|VRGYO
|36,52
|212.172.710
|% -9,96
|
|THYAO
|301,00
|8.330.482.892
|% -0,91
|
|ISCTR
|11,63
|6.018.664.164
|% 1,04
|
|YKBNK
|29,40
|5.380.532.887
|% 3,45
|
|AKBNK
|49,14
|4.687.200.183
|% 2,80
|
|SAHOL
|86,00
|3.787.676.355
|% 1,78
|
|ISCTR
|11,63
|6.018.664.164
|% 1,04
|
|ZOREN
|6,00
|1.970.386.808
|% -2,12
|
|YKBNK
|29,40
|5.380.532.887
|% 3,45
|
|EKGYO
|9,09
|1.140.309.687
|% -1,73
|
|AKBNK
|49,14
|4.687.200.183
|% 2,80
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0739
|32,0960
|% -0,26
|
|Euro
|34,5633
|34,6178
|% -0,17
|
|Sterlin
|40,4923
|40,6952
|% 0,28
|
|Frank
|35,5916
|35,7700
|% 0,05
|
|Riyal
|8,5968
|8,6399
|% 0,23
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,52
|25,55
|% 0,66
|
|Platin
|925,24
|927,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.007,24
|1.010,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,27
|88,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.269,07
|2.269,47
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:57
daha fazla
-
17:12XU100
Endeks 9, 107 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 84, 227.00 milyon TL de
-
17:11ISDMR
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 33.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 141, 211 adet işlem
-
17:10EREGL
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 39.70 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 213, 932 adet işlem
-
17:09YEOTK
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 208.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 670, 660 adet işlem
-
17:08GOODY
Yüzde -3.32 oranında düşüşle 18.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 482, 776 adet işlem