***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu









***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )TürkçePortföy Dağılım RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucu ve Yönetici Ünvanı Güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265614BIST