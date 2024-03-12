***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü









***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )TürkçeŞemsiye Fon İç TüzüğüYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar05/12/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-46163 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu izni ile kurulmuş olan Foneva Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon İçtüzüğü ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257994BIST