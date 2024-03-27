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***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü

27.03.2024 11:26
***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü


***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

05/12/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-46163 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu izni ile kurulmuş olan Foneva Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon İçtüzüğü ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263060


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