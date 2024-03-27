***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
27.03.2024 11:26
***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05/12/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-46163 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu izni ile kurulmuş olan Foneva Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon İçtüzüğü ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263060
BIST
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11:378.770
En Düşük
|Değişim
|: -0,43%
|| -37,56
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.851
11:3732,2337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0603
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2374
En Düşük
32,1073
11:3735,1086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,2445
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1226
En Düşük
34,7919
11:372.257,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,87
|Açılış
|: 2.257,25
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.262,03
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler11:35
|AGROT
|39,16
|800.862.042
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|69.351.756
|% 10,00
|
|ODINE
|48,28
|26.405.298
|% 9,98
|
|KBORU
|119,00
|403.480.233
|% 9,98
|
|QNBFB
|297,50
|2.591.225
|% 9,98
|
|EMNIS
|243,00
|1.416.933
|% -10,00
|
|KSTUR
|6.105,00
|7.496.940
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|530.582
|% -9,97
|
|VRGYO
|55,60
|371.964.908
|% -9,96
|
|BJKAS
|52,00
|8.595.151
|% -9,96
|
|THYAO
|282,50
|2.335.885.277
|% -0,96
|
|PETKM
|20,18
|2.321.304.838
|% -5,26
|
|ASELS
|53,30
|1.316.226.931
|% 0,57
|
|YKBNK
|26,72
|1.184.881.261
|% 0,30
|
|ISCTR
|11,01
|980.920.401
|% -0,99
|
|PETKM
|20,18
|2.321.304.838
|% -5,26
|
|ISCTR
|11,01
|980.920.401
|% -0,99
|
|EKGYO
|9,31
|716.738.271
|% -0,11
|
|ZOREN
|5,42
|399.660.580
|% -0,37
|
|YKBNK
|26,72
|1.184.881.261
|% 0,30
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2275
|32,2312
|% 0,18
|
|Euro
|35,0784
|35,1030
|% 0,69
|
|Sterlin
|40,8418
|41,0465
|% -0,17
|
|Frank
|35,7182
|35,8972
|% -0,34
|
|Riyal
|8,6323
|8,6755
|% -0,12
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,40
|24,44
|% 0,66
|
|Platin
|897,91
|898,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|982,33
|985,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,00
|85,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,25
|2.177,51
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:35
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11:49DERHL
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 9.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 850, 712 adet işlem
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11:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, KCHOL, ODAS
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11:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ENKAI, ASELS, BIMAS
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11:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -36, 64 kaybederek (% -0.47 ) 7, 745
-
11:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFB, ODINE, AGROT, ERSU, KBORU