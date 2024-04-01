***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2024 11:47
***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
TUBA ERTUGAY YILDIZ Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3-Türev Araçlar-Kredi Derecelendirme- Gayrimenkul Değerleme-Kurumsal Yönetim Derecelendirme 204513-301584-600109-401366-700459
MUSTAFA TURGAY KULELİ Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3-Türev Araçlar 200130-926833
Tansu SESLİ Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3-Türev Araçlar 207847-904178
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264944
BIST
'
16:019.098
En Düşük
|Değişim
|: -0,48%
|| -44,23
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
16:0131,9647
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -0,4337
|Açılış
|: 31,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
16:0134,5066
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -0,5304
|Açılış
|: 34,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
16:012.315,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -12,47
|Açılış
|: 2.315,27
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler15:59
|SELVA
|17,05
|52.008.520
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ISGSY
|27,34
|100.543.912
|% 9,98
|
|IZINV
|59,55
|48.247.054
|% 9,97
|
|DITAS
|26,08
|52.665.786
|% 9,95
|
|UFUK
|239,40
|9.481.159
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|5.254.906
|% -10,00
|
|EMNIS
|218,70
|2.748.792
|% -10,00
|
|VRGYO
|40,56
|89.366.673
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,45
|638.378.498
|% -9,98
|
|THYAO
|300,75
|8.654.827.980
|% 1,01
|
|ISCTR
|11,45
|5.052.510.681
|% 3,14
|
|YKBNK
|28,10
|3.650.452.179
|% 2,78
|
|TUPRS
|178,40
|3.147.413.658
|% 0,79
|
|KCHOL
|205,10
|2.530.048.572
|% 2,96
|
|ISCTR
|11,45
|5.052.510.681
|% 3,14
|
|ZOREN
|5,94
|1.658.040.273
|% -0,17
|
|EKGYO
|9,36
|2.400.620.185
|% -6,12
|
|YKBNK
|28,10
|3.650.452.179
|% 2,78
|
|PETKM
|19,17
|1.516.859.991
|% -3,33
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9542
|31,9648
|% -1,34
|
|Euro
|34,4534
|34,5314
|% -1,44
|
|Sterlin
|39,8817
|40,0816
|% -3,82
|
|Frank
|35,0407
|35,2164
|% -3,79
|
|Riyal
|8,4311
|8,4733
|% -3,67
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,16
|25,20
|% 0,66
|
|Platin
|904,54
|906,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.005,08
|1.007,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,69
|86,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.253,32
|2.253,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:14FONET
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 20.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 633, 508 adet işlem
-
16:13BYDNR
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 333, 068 adet işlem
-
16:12EGEEN
Yüzde -5.06 oranında düşüşle 15, 020.00 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 060 adet işlem
-
16:11XU100
Endeks 9, 131 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 77, 196.00 milyon TL de
-
16:11VBTYZ
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 553, 570 adet işlem