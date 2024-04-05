***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.04.2024 13:58
***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
FONMAP FİNANSAL TEKNOLOJİ A.Ş. BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ 250000 250000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268315
BIST
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14:099.356
En Düşük
|Değişim
|: 2,48%
|| 226,48
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.385
14:0932,0083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1125
|Açılış
|: 31,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
14:0934,7182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0611
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,5312
14:092.361,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 12,35
|Açılış
|: 2.361,57
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.362,64
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler14:07
|MRGYO
|5,06
|78.026.875
|% 10,00
|
|UMPAS
|12,21
|1.394.087
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.222,50
|16.806.790
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|28.935.012
|% 9,98
|
|PASEU
|55,75
|109.744.995
|% 9,96
|
|BSOKE
|23,68
|239.333.046
|% -9,13
|
|AKENR
|14,90
|1.102.763.977
|% -8,87
|
|BRKVY
|177,20
|8.787.834
|% -7,27
|
|CASA
|96,90
|2.495.078
|% -5,65
|
|MEDTR
|28,50
|67.824.277
|% -5,13
|
|THYAO
|298,50
|6.789.852.975
|% 2,93
|
|ISCTR
|12,51
|4.819.383.932
|% 0,08
|
|YKBNK
|29,38
|4.709.087.034
|% 2,73
|
|KCHOL
|214,50
|2.719.497.014
|% 2,53
|
|EREGL
|41,06
|2.272.510.771
|% 4,16
|
|ISCTR
|12,51
|4.819.383.932
|% 0,08
|
|YKBNK
|29,38
|4.709.087.034
|% 2,73
|
|ZOREN
|5,49
|745.055.808
|% 4,37
|
|EKGYO
|9,82
|1.189.554.760
|% 5,82
|
|VAKBN
|16,31
|1.316.627.438
|% 2,00
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0070
|32,0118
|% 0,36
|
|Euro
|34,7096
|34,7230
|% 0,19
|
|Sterlin
|40,0709
|40,2717
|% 0,19
|
|Frank
|35,1295
|35,3056
|% 0,09
|
|Riyal
|8,4579
|8,5003
|% 0,27
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,71
|26,75
|% 0,66
|
|Platin
|922,50
|924,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,74
|1.014,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,96
|90,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,02
|2.292,40
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:07
daha fazla
-
14:22MARBL
Yüzde 6.05 oranında artışla 17.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 490, 928 adet işlem
-
14:21EGEEN
Yüzde 6.79 oranında artışla 15, 217.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 047 adet işlem
-
14:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 226, 46 artarak (% 2.28 ) 10, 157
-
14:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, YKBNK, TRKCM
-
14:20XU100
Endeks 9, 355 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 48 üstünde . İşlem hacmi 60, 139.00 milyon TL de