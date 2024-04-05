***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiFONMAP FİNANSAL TEKNOLOJİ A.Ş. BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ 250000 250000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268315BIST