***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu









***FNV*** FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )TürkçeYatırımcı Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar23/01/2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-48498 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile katılma paylarının ihracına izin verilen Foneva Portföy Birinci Değişken Fon Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243572BIST