***FNY* *ESEN* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
30.09.2020 16:12
rklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin
Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877462
BIST
17:001.143
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 19,96
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.143
En Düşük
1.129
17:007,7684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0484
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
17:009,1018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0769
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0775
17:00471,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -5,32
|Açılış
|: 471,21
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler17:00
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|GUBRF
|32,12
|444.610.470
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.694.898
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.138.923
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.524.839
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|116.118.114
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,50
|4.464.765.534
|% 1,49
|
|ASELS
|19,45
|3.345.449.789
|% 4,51
|
|GARAN
|7,07
|1.436.574.767
|% 2,46
|
|KARSN
|3,12
|897.234.136
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,35
|732.471.894
|% 2,13
|
|SISE
|7,50
|4.464.765.534
|% 1,49
|
|KARSN
|3,12
|897.234.136
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,35
|732.471.894
|% 2,13
|
|GARAN
|7,07
|1.436.574.767
|% 2,46
|
|ASELS
|19,45
|3.345.449.789
|% 4,51
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7655
|7,7684
|% -0,62
|
|Euro
|9,0961
|9,1018
|% -0,84
|
|Sterlin
|9,9659
|10,0159
|% -0,45
|
|Frank
|8,3806
|8,4311
|% -0,97
|
|Riyal
|2,0659
|2,0762
|% -0,50
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-12,16
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,26
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|-25,00
|
|Tam
|3.108
|3.186
|-34,07
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-16,48
|
|Çeyrek
|753
|771
|-8,24
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,15
|
|B. Petrol
|41,56
|41,56
|0,00
|
Seans Raporu
17:00
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17:15RTALB
Yüzde 6.41 oranında artışla 47.14 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 953, 745 adet işlem
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17:13DGATE
Yüzde 8.06 oranında artışla 14.89 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 705, 667 adet işlem
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17:12TACTR
Yüzde 9.96 oranında artışla 17.23 lira fiyatla işlem gören hissede 156, 293 adet işlem
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17:11XU100
Endeks 1, 142 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 21, 363.00 milyon TL de
-
17:11PENGD
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 579, 006 adet işlem