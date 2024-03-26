***FNY* *GLDTR* *QNBFI* *GMSTR*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
26.03.2024 08:38
***FNY******GLDTR******QNBFI******GMSTR*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GLDTR, GMSTR]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.03.2024 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262306
BIST
'
18:109.029
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
0
En Yüksek
0
18:1032,1739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0673
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1798
En Düşük
32,0860
18:1034,9474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0648
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,9749
En Düşük
34,8188
18:102.247,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,26
|Açılış
|: 2.247,13
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.249,73
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler18:10
|SELGD
|59,50
|19.765.211
|% 0,00
|
|SNPAM
|90,20
|5.747.983
|% 0,00
|
|SONME
|81,65
|12.742.072
|% 0,00
|
|TBORG
|89,80
|6.465.976
|% 0,00
|
|KLNMA
|17,00
|5.275.033
|% 0,00
|
|VESTL
|79,50
|1.095.819.735
|% 0,00
|
|VKFYO
|24,06
|131.550.149
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,95
|89.442.690
|% 0,00
|
|VKING
|42,18
|50.238.092
|% 0,00
|
|YATAS
|27,34
|39.165.782
|% 0,00
|
|THYAO
|285,75
|13.687.265.335
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 0,00
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 0,00
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,00
|
|KCHOL
|196,70
|4.971.570.898
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 0,00
|
|ODAS
|9,41
|2.286.189.892
|% 0,00
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,72
|1.898.099.011
|% 0,00
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1683
|32,1745
|% 0,21
|
|Euro
|34,9304
|34,9404
|% 0,17
|
|Sterlin
|41,0411
|41,2468
|% 0,09
|
|Frank
|36,0541
|36,2348
|% -0,06
|
|Riyal
|8,6524
|8,6958
|% 0,01
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,62
|24,65
|% 0,66
|
|Platin
|904,17
|905,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,56
|1.010,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,19
|86,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.173,26
|2.173,59
|% 0,66
|