***FNY* *GLDTR* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.02.2020 09:55
***FNY******GLDTR******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21/02/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821086
BIST
13:30114.098
En Yüksek
|Değişim
|: -2,34%
|| -2.731,21
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.870
13:306,1466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0547
|Açılış
|: 6,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1554
En Düşük
6,0929
13:306,6494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0369
|Açılış
|: 6,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
13:30332,30
En Yüksek
|Değişim
|: 3,19%
|| 10,28
|Açılış
|: 332,30
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|92.848.167
|% 20,00
|
|OZBAL
|2,23
|3.742.231
|% 10,95
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.733
|% 9,94
|
|BALAT
|2,06
|420.271
|% 9,57
|
|MZHLD
|12,67
|17.187
|% -9,50
|
|FENER
|14,58
|146.639.025
|% -9,44
|
|SALIX
|5,30
|40.895
|% -7,67
|
|QNBFB
|40,00
|372.576
|% -6,76
|
|ORMA
|4,52
|26.873
|% -6,61
|
|THYAO
|13,76
|1.079.269.655
|% -5,23
|
|IPEKE
|10,57
|593.654.174
|% 8,41
|
|KOZAA
|13,04
|409.796.313
|% 3,99
|
|ASELS
|28,44
|379.310.981
|% -1,39
|
|KRDMD
|2,74
|258.308.239
|% -2,84
|
|CEMAS
|1,27
|152.482.152
|% 0,79
|
|ODAS
|2,10
|213.854.263
|% -0,94
|
|KRDMD
|2,74
|258.308.239
|% -2,84
|
|THYAO
|13,76
|1.079.269.655
|% -5,23
|
|ADESE
|1,54
|103.630.139
|% 1,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9021
|7,9417
|% 0,38
|
|Frank
|6,2393
|6,2768
|% 0,60
|
|Riyal
|1,6327
|1,6409
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.683
|38,41
|
|Altın Gr.
|332
|332
|10,44
|
|Cumhuriyet
|2.206
|2.239
|73,00
|
|Tam
|2.193
|2.248
|65,74
|
|Yarım
|1.060
|1.087
|31,80
|
|Çeyrek
|532
|544
|15,90
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,81
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|55,88
|55,88
|-2,06
|