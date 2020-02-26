***FNY* *GLDTR* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
26.02.2020 09:10
***FNY******GLDTR******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25/02/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821605
BIST
18:05114.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
0
En Düşük
0
18:056,1491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1588
En Düşük
6,1376
18:056,6875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6993
En Düşük
6,6789
18:05325,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,09
|Açılış
|: 325,09
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
325,87
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|TBORG
|15,50
|104.290
|% 0,00
|
|VESTL
|15,88
|119.571.023
|% 0,00
|
|ADBGR
|6,82
|1.877.120
|% 0,00
|
|ALYAG
|0,73
|993.112
|% 0,00
|
|DMSAS
|4,04
|5.870.419
|% 0,00
|
|OLMIP
|4,11
|3.760.369
|% -0,96
|
|TBORG
|15,50
|104.290
|% 0,00
|
|VESTL
|15,88
|119.571.023
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,78
|252.432.706
|% 0,00
|
|KONYA
|265,10
|7.805.678
|% 0,00
|
|THYAO
|13,48
|3.474.250.641
|% 0,00
|
|ASELS
|29,14
|1.441.868.440
|% 0,00
|
|KARSN
|1,94
|737.520.692
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,82
|681.910.885
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|463.395.424
|% 0,00
|
|KARSN
|1,94
|737.520.692
|% 0,00
|
|THYAO
|13,48
|3.474.250.641
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,82
|681.910.885
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,31
|272.456.248
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|463.395.424
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9607
|8,0006
|% -0,01
|
|Frank
|6,2691
|6,3068
|% 0,01
|
|Riyal
|1,6336
|1,6417
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|325
|325
|1,65
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|