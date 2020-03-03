***FNY* *GLDTR* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
03.03.2020 09:13
***FNY******GLDTR******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
02/03/2020 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823799
BIST
09:55108.998
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 1.687,63
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
108.998
En Düşük
108.998
09:556,1956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0354
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2059
En Düşük
6,1592
09:556,8971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0370
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9186
En Düşük
6,8589
09:55317,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 3,88
|Açılış
|: 317,88
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
318,59
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|15,50
|480.206
|% 15,67
|
|BALAT
|2,90
|37.332
|% 9,85
|
|KSTUR
|27,76
|3.581
|% 9,72
|
|BMELK
|1,42
|11.489
|% 9,23
|
|ISBIR
|625,00
|31.250
|% 8,70
|
|KNFRT
|7,14
|211.037
|% -7,15
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|ALARK
|5,50
|1.514.139
|% -5,98
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|PETKM
|3,71
|218.554.900
|% 0,00
|
|PGSUS
|54,45
|81.416.047
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,72
|46.527.661
|% 0,00
|
|FROTO
|80,00
|35.917.006
|% 0,00
|
|OYAYO
|4,46
|19.629.009
|% 0,00
|
|PETKM
|3,71
|218.554.900
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,72
|46.527.661
|% 0,00
|
|OYAYO
|4,46
|19.629.009
|% 0,00
|
|OZKGY
|2,94
|10.141.818
|% 0,00
|
|OZKGY
|2,94
|10.141.818
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9032
|7,9428
|% 0,80
|
|Frank
|6,4418
|6,4806
|% 0,84
|
|Riyal
|1,6469
|1,6552
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.594
|1.595
|8,74
|
|Altın Gr.
|318
|318
|4,06
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,76
|16,80
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,05
|
|B. Petrol
|52,47
|52,47
|0,57
|