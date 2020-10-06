***FNY* *GLDTR* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.10.2020 18:47
***FNY******GLDTR******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06/10/2020 Tarihli Piyasa Yapıcılı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878791
BIST
18:051.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
0
En Düşük
0
18:057,8240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0262
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,8240
En Düşük
7,7815
18:059,1882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0361
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1883
En Düşük
9,1278
18:05474,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,25
|Açılış
|: 474,07
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
474,15
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% 0,00
|
|KOZAA
|13,35
|118.588.208
|% 0,00
|
|IPEKE
|12,12
|235.382.418
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,83
|258.925.777
|% 0,00
|
|GLYHO
|5,51
|576.242.804
|% 0,00
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% 0,00
|
|KOZAA
|13,35
|118.588.208
|% 0,00
|
|IPEKE
|12,12
|235.382.418
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,83
|258.925.777
|% 0,00
|
|GLYHO
|5,51
|576.242.804
|% 0,00
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% 0,00
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 0,00
|
|SISE
|6,85
|1.342.664.846
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% 0,00
|
|TURSG
|6,14
|851.717.888
|% 0,00
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 0,00
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,66
|703.064.030
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,84
|432.348.740
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8104
|7,8240
|% 0,34
|
|Euro
|9,1732
|9,1882
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,0321
|10,0824
|% 0,25
|
|Frank
|8,4697
|8,5208
|% 0,12
|
|Riyal
|2,0745
|2,0849
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|10,27
|
|Altın Gr.
|473
|473
|1,93
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|
|Tam
|3.146
|3.226
|4,41
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|2,13
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,07
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|0,14
|
|B. Petrol
|42,11
|42,11
|-0,54
|