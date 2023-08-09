***FNY* *QNBFI* *AZTEK*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu
09.08.2023 15:46
***FNY******QNBFI******AZTEK*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )
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Fiyat Tespit Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29'uncu maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182741
BIST
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16:257.507
En Düşük
|Değişim
|: 1,28%
|| 94,51
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.367
En Yüksek
7.516
16:2527,0459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0639
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,4251
En Düşük
26,9491
16:2529,7154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1548
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0658
En Düşük
29,4335
16:251.672,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.672,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.668,30
BIST En Aktif Hisseler16:25
|BRSAN
|345,40
|1.238.032.829
|% 10,00
|
|TETMT
|814,00
|22.343.261
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,14
|15.343.501
|% 9,99
|
|HKTM
|72,70
|205.009.611
|% 9,98
|
|SDTTR
|385,70
|895.763.165
|% 9,98
|
|ALCTL
|103,90
|261.180.329
|% -9,97
|
|LOGO
|80,05
|306.216.791
|% -9,09
|
|GOODY
|24,96
|402.900.826
|% -8,91
|
|OTTO
|225,50
|864.952
|% -7,92
|
|DESPC
|25,74
|21.417.978
|% -7,41
|
|THYAO
|258,40
|9.555.718.958
|% -1,30
|
|ASTOR
|123,80
|8.177.216.105
|% 7,56
|
|EREGL
|41,04
|6.702.499.389
|% 0,15
|
|YKBNK
|15,56
|4.804.866.414
|% 4,22
|
|KONTR
|288,40
|4.252.693.364
|% 7,65
|
|YKBNK
|15,56
|4.804.866.414
|% 4,22
|
|EKGYO
|9,04
|2.376.595.285
|% 1,01
|
|SKBNK
|3,42
|824.012.322
|% 7,21
|
|ISCTR
|17,07
|3.851.333.325
|% 5,18
|
|ZOREN
|4,24
|790.419.675
|% 1,92
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0321
|27,0459
|% 0,24
|
|Euro
|29,6909
|29,7154
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,3278
|34,4999
|% 0,10
|
|Frank
|30,7265
|30,9116
|% 0,12
|
|Riyal
|7,1851
|7,2211
|% 0,21
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-1,14
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.672
|2,02
|
|Cumhuriyet
|11.412
|11.584
|-25,00
|
|Tam
|11.147
|11.232
|-35,00
|
|Yarım
|5.582
|5.642
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.791
|2.821
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,73
|19,74
|-0,03
|
|B. Petrol
|87,02
|87,02
|0,85
|
Seans Raporu
16:25
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-
16:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 96, 35 artarak (% 1.20 ) 8, 114
-
16:40XU100
Endeks 7, 508 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 29 üstünde . İşlem hacmi 110, 767.00 milyon TL de
-
16:40GLBMD
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 225, 560 adet işlem
-
16:39MAVI
Yüzde 4.73 oranında artışla 97.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 947, 989 adet işlem
-
16:37SUWEN
Yüzde 5.15 oranında artışla 20.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 495, 446 adet işlem