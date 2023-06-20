***FNY* *QNBFI* *DJIST*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.06.2023 18:18
***FNY******QNBFI******DJIST*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
20.06.2023 Tarihli Piyasa Yapıcılı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160568
BIST
'
18:055.252
En Düşük
|Değişim
|: -0,34%
|| -17,70
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.200
En Yüksek
5.316
18:0523,5700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0048
|Açılış
|: 23,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6630
En Düşük
23,4650
18:0525,6861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0669
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,9031
En Düşük
25,5612
18:051.466,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -14,26
|Açılış
|: 1.466,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.486,51
En Düşük
1.461,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKME
|19,14
|233.609.645
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,99
|14.768.504
|% 10,00
|
|AYCES
|147,40
|110.623.401
|% 10,00
|
|GARFA
|35,02
|23.758.012
|% 9,99
|
|INGRM
|708,00
|41.211.822
|% 9,99
|
|YAPRK
|72,45
|328.096.453
|% -10,00
|
|IHAAS
|112,60
|51.740.988
|% -9,99
|
|BMSTL
|60,30
|157.888.409
|% -9,93
|
|PSGYO
|6,15
|224.008.467
|% -9,56
|
|BRKVY
|20,06
|34.193.753
|% -9,48
|
|THYAO
|171,40
|6.534.235.351
|% -1,49
|
|YKBNK
|12,44
|4.755.265.566
|% 2,05
|
|AKBNK
|19,04
|4.046.253.879
|% 2,86
|
|PASEU
|33,40
|3.451.869.794
|% -8,69
|
|ISCTR
|13,26
|2.705.014.290
|% 2,95
|
|YKBNK
|12,44
|4.755.265.566
|% 2,05
|
|AKBNK
|19,04
|4.046.253.879
|% 2,86
|
|ISCTR
|13,26
|2.705.014.290
|% 2,95
|
|EKGYO
|6,65
|1.152.720.695
|% -1,92
|
|SKBNK
|2,48
|367.890.553
|% 2,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5625
|23,5680
|% -0,03
|
|Euro
|25,6799
|25,6860
|% -0,26
|
|Sterlin
|29,9251
|30,0752
|% -0,60
|
|Frank
|26,1046
|26,2619
|% -0,57
|
|Riyal
|6,2641
|6,2956
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-15,20
|
|Altın Gr.
|1.465
|1.466
|-15,15
|
|Cumhuriyet
|9.625
|9.770
|-90,00
|
|Tam
|9.576
|9.819
|-106,15
|
|Yarım
|4.695
|4.792
|-44,00
|
|Çeyrek
|2.348
|2.396
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|17,49
|17,52
|-0,70
|
|B. Petrol
|75,23
|75,23
|-0,88
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 5, 231 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 73 altında . İşlem hacmi 55, 620.00 milyon TL de
-
17:59YAPRK
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 72.45 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 019, 109 adet işlem
-
17:57BRKVY
Yüzde -9.57 oranında düşüşle 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 587, 584 adet işlem
-
17:56MRGYO
Yüzde -5.55 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 568, 511 adet işlem
-
17:55COSMO
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 78.70 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 908 adet işlem