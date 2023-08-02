***FNY* *QNBFI* *GMSTR*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.08.2023 18:12
***FNY******QNBFI******GMSTR*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
02/08/2023 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179967
BIST
'
18:057.259
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 90,03
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.336
18:0526,9608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0251
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,8887
18:0529,5392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0690
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,2683
En Düşük
29,4561
18:051.677,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -6,40
|Açılış
|: 1.677,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.676,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|228,90
|3.696.870.617
|% 10,00
|
|BIGCH
|35,20
|156.155.623
|% 10,00
|
|ULKER
|42,90
|750.537.154
|% 10,00
|
|MACKO
|113,30
|141.120.547
|% 10,00
|
|KTSKR
|68,20
|153.254.643
|% 10,00
|
|AVHOL
|113,40
|10.252.948
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|28.043.940
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|13.073.981
|% -9,98
|
|GSDHO
|5,16
|1.307.228.586
|% -9,95
|
|DGGYO
|38,00
|153.496.293
|% -8,65
|
|THYAO
|236,50
|9.298.513.658
|% 2,38
|
|ASTOR
|114,30
|7.838.571.549
|% 1,06
|
|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,49
|
|EREGL
|40,94
|6.917.978.829
|% 0,44
|
|SASA
|63,50
|6.163.969.894
|% -1,40
|
|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,49
|
|EKGYO
|8,62
|3.068.437.024
|% 0,58
|
|SKBNK
|3,16
|982.511.406
|% 4,98
|
|ISCTR
|15,75
|4.793.741.881
|% 2,94
|
|IHYAY
|1,25
|358.402.828
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9530
|26,9586
|% 0,09
|
|Euro
|29,5060
|29,5165
|% -0,31
|
|Sterlin
|34,1844
|34,3558
|% -0,39
|
|Frank
|30,6124
|30,7968
|% -0,15
|
|Riyal
|7,1633
|7,1992
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-8,37
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|-6,10
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.980
|11.081
|-50,00
|
|Yarım
|5.494
|5.566
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.783
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,71
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|20,51
|20,53
|-0,52
|
|B. Petrol
|82,91
|82,91
|-2,00
|