***FNY* *QNBFI* *GMSTR*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi









***FNY******QNBFI******GMSTR*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [GMSTR]TürkçePiyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/09/2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar06/09/2023 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemler hatalı olarak gönderilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192336BIST