***FNY* *QNBFI* *GMSTR*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
28.02.2024 18:17
***FNY******QNBFI******GMSTR*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GMSTR]
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.02.2024 Tarihli Piyasa Yapıcı İşlemler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252780
BIST
'
18:059.062
En Düşük
|Değişim
|: -1,28%
|| -117,12
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.062
En Yüksek
9.237
18:0531,1964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0527
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
18:0533,8479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0394
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
18:052.037,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,33
|Açılış
|: 2.037,58
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler17:41
|EDATA
|36,30
|166.032.395
|% 10,00
|
|YAYLA
|17,27
|69.912.091
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|26.168.350
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|353.921.074
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|415.853.905
|% 10,00
|
|UFUK
|238,50
|4.308.981
|% -10,00
|
|ERSU
|31,28
|35.404.623
|% -9,96
|
|SNKRN
|45,00
|4.688.840
|% -9,96
|
|CRDFA
|8,42
|161.519.231
|% -9,95
|
|VBTYZ
|44,08
|1.097.312.901
|% -9,89
|
|EREGL
|47,16
|21.672.295.699
|% 0,43
|
|THYAO
|279,50
|9.028.857.392
|% -0,27
|
|PGSUS
|861,00
|4.295.253.559
|% 3,92
|
|TUPRS
|161,40
|4.005.662.410
|% 0,75
|
|REEDR
|64,15
|3.888.511.442
|% -8,23
|
|EREGL
|47,16
|21.672.295.699
|% 0,43
|
|EKGYO
|11,25
|3.103.724.560
|% -0,44
|
|ZOREN
|5,45
|1.446.846.760
|% 1,30
|
|ISCTR
|10,98
|2.484.658.711
|% -1,70
|
|ADESE
|2,88
|352.774.012
|% 2,13
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1839
|31,1871
|% 0,14
|
|Euro
|33,8061
|33,8178
|% 0,03
|
|Sterlin
|39,3177
|39,5149
|% -0,14
|
|Frank
|35,2828
|35,4953
|% 0,04
|
|Riyal
|8,2917
|8,3333
|% 0,16
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,39
|22,42
|% 0,66
|
|Platin
|880,90
|884,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|916,93
|920,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,87
|82,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,31
|2.033,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:55MARTI
Yüzde -5.98 oranında düşüşle 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 312, 348 adet işlem
-
17:54SUWEN
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 20.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 438, 659 adet işlem
-
17:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -72, 85 kaybederek (% -0.75 ) 9, 652
-
17:53XU100
Endeks 9, 111 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 119, 576.00 milyon TL de
-
17:53AGROT
Yüzde -8.45 oranında düşüşle 35.98 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 429, 246 adet işlem