***FNY* *QNBFI* *LMKDC*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
14.02.2024 10:43
***FNY******QNBFI******LMKDC*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. halka arzıyla ilgili olarak Analist Görüşümüz ekteki gibidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249433
BIST
'
11:168.984
En Düşük
|Değişim
|: -0,11%
|| -9,82
|Açılış
|: 9.015
|
|Önceki Kapanış
|: 8.994
|
8.951
En Yüksek
9.037
11:1630,7462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0404
|Açılış
|: 30,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
30,8774
En Düşük
30,6453
11:1632,9143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0055
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,1749
En Düşük
32,8746
11:161.964,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,96
|Açılış
|: 1.964,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,48
|
1.978,65
En Düşük
1.963,69
BIST En Aktif Hisseler11:16
|ISYAT
|13,97
|121.701.564
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.434,00
|3.249.390
|% 9,99
|
|BANVT
|136,50
|57.708.487
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|15.264.901
|% 9,98
|
|ULUFA
|11,05
|16.470.622
|% 9,95
|
|SELGD
|47,16
|2.363.754
|% -10,00
|
|UFUK
|154,70
|10.058.223
|% -9,95
|
|EKIZ
|47,64
|1.128.496
|% -6,77
|
|CMENT
|275,25
|517.470
|% -4,84
|
|UMPAS
|11,00
|413.974
|% -4,35
|
|GUBRF
|203,80
|4.966.333.377
|% 3,03
|
|THYAO
|283,00
|3.429.193.569
|% 0,62
|
|TUPRS
|164,00
|2.061.289.473
|% 2,12
|
|REEDR
|48,08
|1.529.625.611
|% 1,56
|
|EREGL
|45,92
|1.455.042.595
|% -0,43
|
|ZOREN
|5,29
|957.131.967
|% -2,40
|
|ADESE
|2,81
|224.351.564
|% -1,40
|
|EKGYO
|10,67
|623.232.704
|% -0,37
|
|KLGYO
|5,29
|300.581.994
|% -1,12
|
|HEKTS
|20,18
|1.018.096.525
|% 1,00
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7348
|30,7462
|% 0,13
|
|Euro
|32,8894
|32,9143
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,4686
|38,6615
|% -0,19
|
|Frank
|34,5048
|34,7127
|% 0,12
|
|Riyal
|8,1720
|8,2130
|% 0,06
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|21,93
|21,97
|% 0,66
|
|Platin
|876,89
|878,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|865,82
|870,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,00
|83,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.986,63
|1.986,96
|% 0,66
|