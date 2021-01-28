***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
28.01.2021 05:19
***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ 31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905096
BIST
18:051.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
0
En Düşük
0
18:057,4164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 7,3870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4312
En Düşük
7,3952
18:058,9857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0076
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9962
En Düşük
8,9499
18:05437,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,41
|Açılış
|: 437,53
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
436,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANELE
|3,08
|35.760.559
|% 0,00
|
|TEKTU
|2,20
|398.033.652
|% 0,00
|
|THYAO
|11,95
|743.022.102
|% 0,00
|
|TUKAS
|9,50
|183.064.168
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,79
|400.508.529
|% 0,00
|
|ANELE
|3,08
|35.760.559
|% 0,00
|
|TEKTU
|2,20
|398.033.652
|% 0,00
|
|THYAO
|11,95
|743.022.102
|% 0,00
|
|TUKAS
|9,50
|183.064.168
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,79
|400.508.529
|% 0,00
|
|ODAS
|3,92
|2.220.749.830
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,35
|1.803.119.000
|% 0,00
|
|GARAN
|9,11
|1.763.015.547
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,50
|1.380.497.813
|% 0,00
|
|KOZAL
|113,50
|1.268.166.886
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,35
|1.803.119.000
|% 0,00
|
|ODAS
|3,92
|2.220.749.830
|% 0,00
|
|TSKB
|1,79
|821.433.984
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,42
|520.252.431
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,38
|444.333.941
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4091
|7,4164
|% 0,03
|
|Euro
|8,9705
|8,9857
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,1047
|10,1554
|% -0,07
|
|Frank
|8,3057
|8,3557
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9708
|1,9807
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-4,44
|
|Altın Gr.
|437
|438
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.950
|-4,00
|
|Tam
|2.892
|2.964
|-7,13
|
|Yarım
|1.398
|1.434
|-3,45
|
|Çeyrek
|701
|717
|-1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,07
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,14
|55,14
|-0,39
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BRYAT
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 449.60 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 686 adet işlem
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17:58HATEK
Yüzde -7.88 oranında düşüşle 20.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 153, 710 adet işlem
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17:57SAYAS
Yüzde -7.56 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 152, 931 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 74 kaybederek (% -3.16 ) 1, 585
-
17:56XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 85 altında . İşlem hacmi 31, 537.00 milyon TL de