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***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

20.02.2024 22:19
***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

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Açıklamalar

QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FAALİYET RAPORU



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250877


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARYE 65,45 244.296.570 % 10,00  
YAPRK 385,00 297.349.268 % 10,00  
TMPOL 101,20 99.762.573 % 10,00  
TURGG 687,50 107.338.645 % 10,00  
TETMT 8.222,50 26.620.430 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,9156 30,9229 % 0,27  
Euro 33,4380 33,4497 % 0,50  
Sterlin 38,8971 39,0922 % 0,42  
Frank 34,9315 35,1419 % 0,36  
Riyal 8,2186 8,2598 % 0,25  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,05 23,09 % 0,66  
Platin 908,10 909,62 % 0,66  
Paladyum 982,92 986,56 % 0,66  
Brent Pet. 82,19 82,19 % 0,66  
Altın Ons 2.027,15 2.027,39 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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