***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 128.715.102.856 5.374.666.635Satışların Maliyeti23 -128.652.139.703 -5.368.277.302TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)62.963.153 6.389.333Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı23 168.116.883 129.794.704Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler168.116.883 129.794.704FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)168.116.883 129.794.704BRÜT KAR (ZARAR)231.080.036 136.184.037Genel Yönetim Giderleri25 -89.995.940 -75.179.728Pazarlama Giderleri24 -23.087.138 -14.392.040Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 94.588.347 79.919.457Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -71.032.722 -52.652.632ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)141.552.583 73.879.094Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)141.552.583 73.879.094Finansman Giderleri27 -40.693.629 -17.114.026SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)100.858.954 56.765.068Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-22.640.868 -13.172.176Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -23.828.512 -13.547.653Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 1.187.644 375.477SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)78.218.086 43.592.892DÖNEM KARI (ZARARI)78.218.086 43.592.892Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.208 -865Ana Ortaklık Payları78.216.878 43.593.757Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI156.577.374 130.328.109Dönem Karı (Zararı)78.218.086 43.592.892Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler21.782.835 -14.641.265Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 1.816.249 1.395.248Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.520.936 4.216.468Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.295.987 4.657.778Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-775.051 -441.310Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-9.980.814 -33.127.497Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-214.404 -297.660Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-214.404 -297.660Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22.640.868 13.172.176İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler86.106.067 139.030.571Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-27.944.584 93.733.867Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler246.746.171 -343.007.859İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.810.763 -41.830İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)249.556.934 -342.966.029Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.661.372 -4.694.693İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-320.638 33.753İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.340.734 -4.728.446Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler54.120.248 -4.042.152İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)493.192 -6.106İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)53.627.056 -4.036.046Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-172.154.396 397.041.408Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları186.106.988 167.982.198Ödenen Temettüler0 -22.102.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.135.413 -6.155.956Vergi İadeleri (Ödemeleri)-22.801.215 -10.637.048Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-592.986 1.240.915YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.925.957 -2.612.754Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.925.957 -2.612.754FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.709.054 34.591.779Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-40.693.629 -15.856.229Alınan Faiz50.402.683 50.448.008YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)162.360.471 162.307.134NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)162.360.471 162.307.134DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ186.270.894 23.963.760DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 348.631.365 186.270.894Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 349.110.273 186.478.042Finansal Yatırımlar7 47.953.442 20.008.858Ticari Alacaklar9 425.393.827 672.139.998İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar30 3.387.862 577.099İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar422.005.965 671.562.899Diğer Alacaklar10 31.132.198 17.410.655İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar30 320.638 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar30.811.560 17.410.655Türev Araçlar21 0 2.279.892Peşin Ödenmiş Giderler20 2.192.742 134.672Diğer Dönen Varlıklar19 28.267 19.954ARA TOPLAM855.810.749 898.472.071TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR855.810.749 898.472.071DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 1.840.038 3.009.440Maddi Duran Varlıklar11 7.258.105 3.416.181Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 3.634.282 1.658.584Peşin Ödenmiş Giderler20 251.609 2.869.042Ertelenmiş Vergi Varlığı28 3.556.226 2.263.749TOPLAM DURAN VARLIKLAR16.540.260 13.216.996TOPLAM VARLIKLAR872.351.009 911.689.067KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 347.564.185 530.559.797İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.291.540 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.291.540 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar344.272.645 530.559.797Kiralama İşlemlerinden Borçlar464.677 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları238.348.041 56.661.000Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar105.459.927 473.898.797Ticari Borçlar9 229.608.683 175.488.435İlişkili Taraflara Ticari Borçlar30 1.105.109 611.917İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar228.503.574 174.876.518Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 822.766 637.591Diğer Borçlar10 5.200.324 3.729.532Türev Araçlar21 142.535 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 5.816.559 5.109.408Kısa Vadeli Karşılıklar20.121.990 14.559.538Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 9.969.645 6.765.121Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 10.152.345 7.794.417Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.626.052 972.033ARA TOPLAM612.903.094 731.056.334TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER612.903.094 731.056.334UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar48.213 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar48.213 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar48.213 0Uzun Vadeli Karşılıklar4.448.929 3.528.364Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.448.929 3.528.364TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.497.142 3.528.364TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER617.400.236 734.584.698ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar254.944.450 177.099.254Ödenmiş Sermaye22 50.000.000 50.000.000Sermaye Düzeltme Farkları22 3.313.989 3.313.989Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-597.249 -225.567Diğer Kazançlar (Kayıplar)-597.249 -225.567Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.282.878 1.282.878Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.282.878 1.282.878Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 21.135.473 19.797.555Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22 101.592.481 59.336.642Net Dönem Karı veya Zararı78.216.878 43.593.757Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.323 5.115TOPLAM ÖZKAYNAKLAR254.950.773 177.104.369TOPLAM KAYNAKLAR872.351.009 911.689.067Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 3.313.989 -424.166 0 16.420.951 59.732.838 25.280.408 154.324.020 5.980 154.330.000Diğer Düzeltmeler0 0 0 1.282.878 0 0 0 1.282.878 0 1.282.878Düzeltmelerden Sonraki Tutar50.000.000 3.313.989 -424.166 1.282.878 16.420.951 59.732.838 25.280.408 155.606.898 5.980 155.612.878Transferler3.376.604 21.903.804 -25.280.408 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)198.599 43.593.757 43.792.356 -865 43.791.491Dönem Karı (Zararı)43.593.757 43.593.757 -865 43.592.892Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)198.599 198.599 198.599Kar Payları-22.300.000 -22.300.000 -22.300.000Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 3.313.989 -225.567 1.282.878 19.797.555 59.336.642 43.593.757 177.099.254 5.115 177.104.369Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 3.313.989 -225.567 1.282.878 19.797.555 59.336.642 43.593.757 177.099.254 5.115 177.104.369Transferler1.337.918 42.255.839 -43.593.757 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-371.682 78.216.878 77.845.196 1.208 77.846.404Dönem Karı (Zararı)78.216.878 78.216.878 1.208 78.218.086Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-371.682 -371.682 -371.682Sermaye Arttırımı