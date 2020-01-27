***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.01.2020 20:24
***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 128.715.102.856 5.374.666.635
Satışların Maliyeti
23 -128.652.139.703 -5.368.277.302
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.963.153 6.389.333
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
23 168.116.883 129.794.704
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
168.116.883 129.794.704
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
168.116.883 129.794.704
BRÜT KAR (ZARAR)
231.080.036 136.184.037
Genel Yönetim Giderleri
25 -89.995.940 -75.179.728
Pazarlama Giderleri
24 -23.087.138 -14.392.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 94.588.347 79.919.457
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -71.032.722 -52.652.632
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
141.552.583 73.879.094
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
141.552.583 73.879.094
Finansman Giderleri
27 -40.693.629 -17.114.026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
100.858.954 56.765.068
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.640.868 -13.172.176
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -23.828.512 -13.547.653
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 1.187.644 375.477
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
78.218.086 43.592.892
DÖNEM KARI (ZARARI)
78.218.086 43.592.892
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.208 -865
Ana Ortaklık Payları
78.216.878 43.593.757
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
156.577.374 130.328.109
Dönem Karı (Zararı)
78.218.086 43.592.892
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.782.835 -14.641.265
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 1.816.249 1.395.248
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.520.936 4.216.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.295.987 4.657.778
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-775.051 -441.310
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.980.814 -33.127.497
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-214.404 -297.660
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-214.404 -297.660
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22.640.868 13.172.176
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
86.106.067 139.030.571
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-27.944.584 93.733.867
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
246.746.171 -343.007.859
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.810.763 -41.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
249.556.934 -342.966.029
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.661.372 -4.694.693
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-320.638 33.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.340.734 -4.728.446
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.120.248 -4.042.152
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
493.192 -6.106
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
53.627.056 -4.036.046
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-172.154.396 397.041.408
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
186.106.988 167.982.198
Ödenen Temettüler
0 -22.102.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.135.413 -6.155.956
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-22.801.215 -10.637.048
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-592.986 1.240.915
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.925.957 -2.612.754
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.925.957 -2.612.754
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.709.054 34.591.779
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-40.693.629 -15.856.229
Alınan Faiz
50.402.683 50.448.008
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
162.360.471 162.307.134
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
162.360.471 162.307.134
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
186.270.894 23.963.760
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 348.631.365 186.270.894
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 349.110.273 186.478.042
Finansal Yatırımlar
7 47.953.442 20.008.858
Ticari Alacaklar
9 425.393.827 672.139.998
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 3.387.862 577.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
422.005.965 671.562.899
Diğer Alacaklar
10 31.132.198 17.410.655
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 320.638 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.811.560 17.410.655
Türev Araçlar
21 0 2.279.892
Peşin Ödenmiş Giderler
20 2.192.742 134.672
Diğer Dönen Varlıklar
19 28.267 19.954
ARA TOPLAM
855.810.749 898.472.071
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
855.810.749 898.472.071
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
10 1.840.038 3.009.440
Maddi Duran Varlıklar
11 7.258.105 3.416.181
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.634.282 1.658.584
Peşin Ödenmiş Giderler
20 251.609 2.869.042
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 3.556.226 2.263.749
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.540.260 13.216.996
TOPLAM VARLIKLAR
872.351.009 911.689.067
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 347.564.185 530.559.797
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.291.540 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.291.540 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
344.272.645 530.559.797
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
464.677 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
238.348.041 56.661.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
105.459.927 473.898.797
Ticari Borçlar
9 229.608.683 175.488.435
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 1.105.109 611.917
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
228.503.574 174.876.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 822.766 637.591
Diğer Borçlar
10 5.200.324 3.729.532
Türev Araçlar
21 142.535 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 5.816.559 5.109.408
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.121.990 14.559.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 9.969.645 6.765.121
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 10.152.345 7.794.417
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.626.052 972.033
ARA TOPLAM
612.903.094 731.056.334
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
612.903.094 731.056.334
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
48.213 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
48.213 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
48.213 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.448.929 3.528.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.448.929 3.528.364
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.497.142 3.528.364
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
617.400.236 734.584.698
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
254.944.450 177.099.254
Ödenmiş Sermaye
22 50.000.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 3.313.989 3.313.989
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-597.249 -225.567
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-597.249 -225.567
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.282.878 1.282.878
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.282.878 1.282.878
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 21.135.473 19.797.555
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 101.592.481 59.336.642
Net Dönem Karı veya Zararı
78.216.878 43.593.757
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.323 5.115
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
254.950.773 177.104.369
TOPLAM KAYNAKLAR
872.351.009 911.689.067
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -424.166 0 16.420.951 59.732.838 25.280.408 154.324.020 5.980 154.330.000
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 1.282.878 0 0 0 1.282.878 0 1.282.878
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
50.000.000 3.313.989 -424.166 1.282.878 16.420.951 59.732.838 25.280.408 155.606.898 5.980 155.612.878
Transferler
3.376.604 21.903.804 -25.280.408 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
198.599 43.593.757 43.792.356 -865 43.791.491
Dönem Karı (Zararı)
43.593.757 43.593.757 -865 43.592.892
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
198.599 198.599 198.599
Kar Payları
-22.300.000 -22.300.000 -22.300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -225.567 1.282.878 19.797.555 59.336.642 43.593.757 177.099.254 5.115 177.104.369
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -225.567 1.282.878 19.797.555 59.336.642 43.593.757 177.099.254 5.115 177.104.369
Transferler
1.337.918 42.255.839 -43.593.757 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-371.682 78.216.878 77.845.196 1.208 77.846.404
Dönem Karı (Zararı)
78.216.878 78.216.878 1.208 78.218.086
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-371.682 -371.682 -371.682
Sermaye Arttırımı