***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2020 18:33
***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 58.410.973.904 6.468.904.659
Satışların Maliyeti
16 -58.394.327.033 -6.462.427.987
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.646.871 6.476.672
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
16 75.240.462 36.083.207
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
75.240.462 36.083.207
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
75.240.462 36.083.207
BRÜT KAR (ZARAR)
91.887.333 42.559.879
Genel Yönetim Giderleri
17 -27.954.240 -20.023.257
Pazarlama Giderleri
17 -9.612.787 -4.682.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 31.726.131 39.482.676
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -35.079.006 -18.942.429
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.967.431 38.394.093
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.967.431 38.394.093
Finansman Giderleri
20 -6.216.952 -18.410.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.750.479 19.983.166
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.855.252 -4.502.899
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-11.046.207 -4.992.878
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.190.955 489.979
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.895.227 15.480.267
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.895.227 15.480.267
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
991 -160
Ana Ortaklık Payları
34.894.236 15.480.427
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-117.571.163 191.097.160
Dönem Karı (Zararı)
34.895.227 15.480.267
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.317.732 7.782.854
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 - 10 528.162 431.778
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.995.530 1.182.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.477.142 1.369.833
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.518.388 -187.789
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.672.765 -625.765
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.611.553 2.291.898
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.611.553 2.291.898
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.855.252 4.502.899
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-102.951.040 177.129.973
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-18.439.928 -61.165.103
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-520.070.368 221.883.703
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-239.887.681 -2.573.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-280.182.687 224.457.688
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.022.148 -4.331.883
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
250.855 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.771.293 -4.331.883
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
74.545.204 -4.315.879
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
566.779 7.617
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
73.978.425 -4.323.496
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
355.991.904 25.059.135
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-52.738.081 200.393.094
Ödenen Temettüler
-50.000.000 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.009.455 -4.488.593
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.011.561 -5.501.846
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-812.066 694.505
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.845.286 -289.951
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.845.286 -289.951
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.708.788 121.032
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.900.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.900.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.216.952 -18.410.927
Alınan Faiz
11.025.740 18.531.959
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-65.707.661 190.928.241
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-65.707.661 190.928.241
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
348.631.365 186.270.894
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 282.923.704 377.199.135
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 282.994.829 349.110.273
Finansal Yatırımlar
4 66.393.370 47.953.442
Ticari Alacaklar
6 945.464.195 425.393.827
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 243.275.543 3.387.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
702.188.652 422.005.965
Diğer Alacaklar
7 27.277.724 31.132.198
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 69.783 320.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
27.207.941 30.811.560
Peşin Ödenmiş Giderler
3.434.723 2.192.742
Diğer Dönen Varlıklar
261.097 28.267
ARA TOPLAM
1.325.825.938 855.810.749
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.325.825.938 855.810.749
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
7 1.922.879 1.840.038
Maddi Duran Varlıklar
9 7.105.481 7.258.105
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 4.873.200 3.634.282
Peşin Ödenmiş Giderler
456.517 251.609
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.652.437 3.556.226
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.010.514 16.540.260
TOPLAM VARLIKLAR
1.344.836.452 872.351.009
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 702.669.790 347.564.185
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.246.279 3.291.540
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.246.279 3.291.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
700.423.511 344.272.645
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
326.509 464.677
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
372.680.665 238.348.041
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
327.416.337 105.459.927
Ticari Borçlar
6 304.153.887 229.608.683
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 1.671.888 1.105.109
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
302.481.999 228.503.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
939.585 822.766
Diğer Borçlar
7 6.792.938 5.200.324
Türev Araçlar
14 4.168.980 142.535
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
365.585 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9.057.435 5.816.559
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.406.543 20.121.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.395.103 9.969.645
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 13.011.440 10.152.345
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.927.851 3.626.052
ARA TOPLAM
1.050.482.594 612.903.094
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.050.482.594 612.903.094
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.228 48.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.228 48.213
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24.228 48.213
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.063.428 4.448.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.063.428 4.448.929
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.087.656 4.497.142
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.055.570.250 617.400.236
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
289.258.888 254.944.450
Ödenmiş Sermaye
15 99.900.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 3.313.989 3.313.989
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-597.249 -597.249
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-597.249 -597.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.282.878 1.282.878
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.282.878 1.282.878
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 26.466.562 21.135.473
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 123.998.472 101.592.481
Net Dönem Karı veya Zararı
34.894.236 78.216.878
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.314 6.323
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
289.266.202 254.950.773
TOPLAM KAYNAKLAR
1.344.836.452 872.351.009
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -225.567 1.282.878 19.797.555 59.336.642 43.593.757 177.099.254 5.115 177.104.369
Transferler
43.593.757 -43.593.757 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.480.427 15.480.427 -160 15.480.267
Dönem Karı (Zararı)
15.480.427 15.480.427 -160 15.480.267
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar Payları
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -225.567 1.282.878 19.797.555 102.930.399 15.480.427 192.579.681 4.955 192.584.636
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -597.249 1.282.878 21.135.473 101.592.481 78.216.878 254.944.450 6.323 254.950.773
Transferler
5.331.089 72.885.789 -78.216.878 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.894.236 34.894.236 991 34.895.227
Dönem Karı (Zararı)
34.894.236 34.894.236 991 34.895.227
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
49.900.000 49.900.000 49.900.000
Kar Payları
-50.479.798 -50.479.798 -50.479.798
Dönem Sonu Bakiyeler
99.900.000 3.313.989 -597.249 1.282.878 26.466.562 123.998.472 34.894.236 289.258.888 7.314 289.266.202
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.895.227 15.480.267
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.895.227 15.480.267
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
991 -160
Ana Ortaklık Payları
34.894.236 15.480.427
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841241
BIST