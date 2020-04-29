***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 58.410.973.904 6.468.904.659Satışların Maliyeti16 -58.394.327.033 -6.462.427.987TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.646.871 6.476.672Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı16 75.240.462 36.083.207Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler75.240.462 36.083.207FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)75.240.462 36.083.207BRÜT KAR (ZARAR)91.887.333 42.559.879Genel Yönetim Giderleri17 -27.954.240 -20.023.257Pazarlama Giderleri17 -9.612.787 -4.682.776Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 31.726.131 39.482.676Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -35.079.006 -18.942.429ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)50.967.431 38.394.093FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)50.967.431 38.394.093Finansman Giderleri20 -6.216.952 -18.410.927SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)44.750.479 19.983.166Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.855.252 -4.502.899Dönem Vergi (Gideri) Geliri-11.046.207 -4.992.878Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.190.955 489.979SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)34.895.227 15.480.267DÖNEM KARI (ZARARI)34.895.227 15.480.267Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar991 -160Ana Ortaklık Payları34.894.236 15.480.427Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-117.571.163 191.097.160Dönem Karı (Zararı)34.895.227 15.480.267Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.317.732 7.782.854Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 - 10 528.162 431.778Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.995.530 1.182.044Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.477.142 1.369.833Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.518.388 -187.789Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.672.765 -625.765Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.611.553 2.291.898Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler3.611.553 2.291.898Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.855.252 4.502.899İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-102.951.040 177.129.973Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-18.439.928 -61.165.103Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-520.070.368 221.883.703İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-239.887.681 -2.573.985İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-280.182.687 224.457.688Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.022.148 -4.331.883İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)250.855 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.771.293 -4.331.883Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler74.545.204 -4.315.879İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)566.779 7.617İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)73.978.425 -4.323.496Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler355.991.904 25.059.135Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-52.738.081 200.393.094Ödenen Temettüler-50.000.000 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.009.455 -4.488.593Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.011.561 -5.501.846Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-812.066 694.505YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.845.286 -289.951Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.845.286 -289.951FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI54.708.788 121.032Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri49.900.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri49.900.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.216.952 -18.410.927Alınan Faiz11.025.740 18.531.959YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-65.707.661 190.928.241NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-65.707.661 190.928.241DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ348.631.365 186.270.894DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 282.923.704 377.199.135Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 282.994.829 349.110.273Finansal Yatırımlar4 66.393.370 47.953.442Ticari Alacaklar6 945.464.195 425.393.827İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 243.275.543 3.387.862İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar702.188.652 422.005.965Diğer Alacaklar7 27.277.724 31.132.198İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22 69.783 320.638İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar27.207.941 30.811.560Peşin Ödenmiş Giderler3.434.723 2.192.742Diğer Dönen Varlıklar261.097 28.267ARA TOPLAM1.325.825.938 855.810.749TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.325.825.938 855.810.749DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 1.922.879 1.840.038Maddi Duran Varlıklar9 7.105.481 7.258.105Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 4.873.200 3.634.282Peşin Ödenmiş Giderler456.517 251.609Ertelenmiş Vergi Varlığı4.652.437 3.556.226TOPLAM DURAN VARLIKLAR19.010.514 16.540.260TOPLAM VARLIKLAR1.344.836.452 872.351.009KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 702.669.790 347.564.185İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.246.279 3.291.540Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.246.279 3.291.540İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar700.423.511 344.272.645Kiralama İşlemlerinden Borçlar326.509 464.677İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları372.680.665 238.348.041Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar327.416.337 105.459.927Ticari Borçlar6 304.153.887 229.608.683İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 1.671.888 1.105.109İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar302.481.999 228.503.574Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar939.585 822.766Diğer Borçlar7 6.792.938 5.200.324Türev Araçlar14 4.168.980 142.535Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)365.585 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9.057.435 5.816.559Kısa Vadeli Karşılıklar20.406.543 20.121.990Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 7.395.103 9.969.645Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 13.011.440 10.152.345Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.927.851 3.626.052ARA TOPLAM1.050.482.594 612.903.094TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.050.482.594 612.903.094UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar24.228 48.213İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar24.228 48.213Kiralama İşlemlerinden Borçlar24.228 48.213Uzun Vadeli Karşılıklar5.063.428 4.448.929Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.063.428 4.448.929TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.087.656 4.497.142TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.055.570.250 617.400.236ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar289.258.888 254.944.450Ödenmiş Sermaye15 99.900.000 50.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 3.313.989 3.313.989Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-597.249 -597.249Diğer Kazançlar (Kayıplar)-597.249 -597.249Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.282.878 1.282.878Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.282.878 1.282.878Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 26.466.562 21.135.473Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 123.998.472 101.592.481Net Dönem Karı veya Zararı34.894.236 78.216.878Kontrol Gücü Olmayan Paylar7.314 6.323TOPLAM ÖZKAYNAKLAR289.266.202 254.950.773TOPLAM KAYNAKLAR1.344.836.452 872.351.009Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 3.313.989 -225.567 1.282.878 19.797.555 59.336.642 43.593.757 177.099.254 5.115 177.104.369Transferler43.593.757 -43.593.757 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.480.427 15.480.427 -160 15.480.267Dönem Karı (Zararı)15.480.427 15.480.427 -160 15.480.267Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Kar Payları0 0Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 3.313.989 -225.567 1.282.878 19.797.555 102.930.399 15.480.427 192.579.681 4.955 192.584.636Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler50.000.000 3.313.989 -597.249 1.282.878 21.135.473 101.592.481 78.216.878 254.944.450 6.323 254.950.773Transferler5.331.089 72.885.789 -78.216.878 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34.894.236 34.894.236 991 34.895.227Dönem Karı (Zararı)34.894.236 34.894.236 991 34.895.227Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı49.900.000 49.900.000 49.900.000Kar Payları-50.479.798 -50.479.798 -50.479.798Dönem Sonu Bakiyeler99.900.000 3.313.989 -597.249 1.282.878 26.466.562 123.998.472 34.894.236 289.258.888 7.314 289.266.202Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)34.895.227 15.480.267DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.895.227 15.480.267Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar991 -160Ana Ortaklık Payları34.894.236 15.480.427http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841241BIST